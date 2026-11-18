La Fundación Oceanogràfic cumple diez años dedicado a la conservación de la biodiversidad - FUDNACIÓN OCEANOGRÀFIC

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Oceanogràfic cumple diez años de "pasión" por el mar "convirtiendo el conocimiento en acción" y demostrando que "desde València se puede cuidar un océano entero": 182 proyectos de investigación y conservación, más de 300 publicaciones científicas, 168 especies estudiadas, más de 1.500 ejemplares devueltos a su medio o el descubrimiento de la enfermedad descomprensiva en tortugas, una patología hasta ahora desconocida en esta especie amenazada: "No basta con conocer, hay que actuar".

Son algunos de los hitos alcanzados en esta primera década de la Fundación de este gran acuario, un centro de conservación de biodiversidad al más alto nivel mundial, que desde su creación en 2016 trabaja por la conservación de la biodiversidad y el medio natural, impulsando proyectos de investigación científica, recuperación y protección de especies, educación ambiental y divulgación del conocimiento oceánico.

Así, lo ha señalado la presidenta de la Fundación, Celia Calabuig, en el acto institucional con motivo de este aniversario: "Pensamos que era importante ser capaces de impulsar proyectos propios, colaborar con instituciones científicas y desarrollar acciones que tuvieran una aplicación en la conservación de los mares y los océanos, pero también queríamos acercar todo ese trabajo a la sociedad y generar emociones que nos conectaran con el mar".

Prueba de ello son también los más de 1.500 animales reintroducidas o las más de mil tortugas marinas atendidas a través del ARCA del Mar, el centro de recuperación de fauna marina del Oceanogràfic, y de la Red de Varamientos de la Comunidad Valenciana, así como las 560 acciones de divulgación y sensibilización realizadas, las cerca de 5 toneladas de arte de pesca perdidas retiradas del litoral valenciano o las más de 200 empresas e instituciones colaboradoras.

Aunque el Oceanogràfic ya desarrollaba proyectos científicos anteriormente, la creación de la Fundación hace una década permitió ampliar y consolidar las actividades de investigación, conservación y divulgación, así como reforzar la colaboración con instituciones científicas de diferentes países. "Hoy es un día para sentirnos orgullosos por el camino recorrido, pero también para renovar nuestro compromiso con el futuro de la Fundación Oceanogràfic", ha señalado.

Al respecto, el director científico de la Fundación, Daniel García Párraga, ha recalcado al respecto que "esa pasión por el mar y sus animales es la que nos impulsa a seguir trabajando por su conservación" y "esa misma pasión es también la que queremos despertar en quienes nos visitan en el acuario para que la emoción se convierta en un compromiso que contribuya a propagar la transformación social que necesitamos".

"Los problemas que afectan al océano no conocen fronteras y sus soluciones requieren compartirlas", ha reivindicado. El nacimiento de Kylu en el Oceanogràfic en 2016 permitió a los investigadores estudiar desde sus primeras etapas de vida cómo se desarrolla la comunicación entre una cría de beluga y su madre, Yulka.

La investigadora Audra Ames analizó más de 300 horas de grabaciones acústicas para conocer cómo evolucionaban las vocalizaciones y qué sonidos utilizaban ambos animales para mantener el contacto y ese conocimiento tuvo posteriormente una aplicación en Groenlandia en una investigación sobre la comunicación entre madres y crías de narval, una especie estrechamente emparentada con las belugas.

Además, la investigación con animales del Oceanogràfic constituye una de las principales herramientas científicas de la Fundación. El seguimiento de especies como los delfines permite estudiar procesos fisiológicos y comportamientos difíciles de obtener en medio natural, para poder generar conocimientos que contribuyan a su protección.

Asimismo, han descubierto la enfermedad por descompresión en tortugas marinas capturadas accidentalmente en artes de pesca ya que hasta ahora se suponía que la que salía bien se devolvía al mar y sobrevivía. Pero los investigadores del Oceanogràfic comprobaron, en los ejemplares que les traían para su recuperación, que ocho horas después estaban llena de gas y que si no se metían en una cámara hiperbárica morían. Por ello, ahora estudian qué ratios de profundidad y tiempo de arrastre les afecta para prevenir esta mortalidad.

Una actividad que abarca tanto el ámbito regional, con la recuperación de los caballitos de mar, de corales mediterráneos, la reproducción de almejas de agua dulce y los erizos de mar, o internacional, con iniciativas de investigación y conservación en lugares como Galápagos, Cabo Verde, Brasil, Tailandia y las regiones polares.

Así, ha recalcado que las distintas líneas de investigación y conservación de la Fundación están unidas todas por "un mismo compromiso": "generar conocimiento útil para preservar la biodiversidad y proteger la fauna amenazada". "Porque las preguntas que intentamos responder aquí van mucho más allá de nuestras instalaciones y sus respuestas pueden ayudarnos a proteger estas especies en un medio natural cada vez más afectado por la actividad humana".

RETO: NUEVAS HERRAMIENTAS DE CONSERVACIÓN

Por eso, el reto para los próximos años es conseguir que "cada vez más resultados científicos se traduzcan en herramientas concretas de conservación" porque "no basta con conocer, hay que actuar, proteger, reparar, restaurar". En esta línea, ha señalado que en un planeta "cada vez más amenazado" la Fundación quiere "seguir poniendo este gran acuario y nuestras redes al servicio de la conservación de los océanos y su biodiversidad". Así, afronta una nueva etapa con el objetivo de consolidar sus líneas de investigación, ampliar la cooperación científica y reforzar la aplicación de sus resultados a la conservación de especies y ecosistemas.

Entre sus principales desafíos se encuentran profundizar en el conocimiento de las amenazas que afectan a los mamíferos marinos, mejorar las herramientas de diagnóstico y recuperación de fauna silvestre y continuar desarrollando programas de protección de la biodiversidad.

Entre las relaciones internacionales destaca la colaboración con el Acuario de Vancouver. Durante el acto, Derral Moriyama, miembro del Consejo Asesor de la Fundación, ha recordado cómo la relación entre ambas instituciones ha evolucionado durante estos años hasta alcanzar "una colaboración realmente especial". Por su parte, Ian Warner, presidente de Ocean Wise, quien ha entregado un obsequio conmemorativo a la Fundación Oceanogràfic.