Fundación SGAE promueve la composición de nuevos pasodobles falleros con un nuevo concurso

Fundación SGAE promueve la composición de nuevos pasodobles falleros - FUNDACIÓN SGAE

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE, a través del Consejo Territorial de SGAE de la Comunidad Valenciana, convoca la I edición de su Concurso de Composición de Pasodobles Falleros.

La iniciativa tiene como objetivo "fomentar la creación de nuevo repertorio de un género que es, sin duda, uno de los más representativos de la identidad festiva y cultural valenciana", recalcan los impulsores de la iniciativa en un comunicado.

En línea con el firme compromiso de Fundación SGAE con la creación musical, como vehículo de expresión cultural y cohesión social, este certamen nace con el deseo de "enriquecer y ampliar el patrimonio cultural vinculado a las Fallas, impulsando la escritura de nuevas partituras de pasodoble que reflejen la emoción y la esencia de esta fiesta. Así pues, animamos a compositoras y compositores a aportar nuevas obras que contribuyan a mantener viva esta tradición musical", señala el compositor y director Ferrer Ferran, en representación del Consejo Territorial de SGAE de la Comunidad Valenciana.

El I Concurso de Composición de Pasodobles Falleros está abierto a la participación de autoras y autores nacidos o con residencia en la Comunidad Valenciana, miembros de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), de cualquier edad y sin distinción alguna por sus respectivas trayectorias profesionales.

Las obras presentadas deberán ser originales e inéditas, de autoría única o compartida, y no podrán haber sido previamente estrenadas, grabadas, interpretadas en directo o difundidas a través de cualquier medio digital (redes sociales, plataformas, podcasts...), tampoco premiadas en otros certámenes. El concurso otorgará un premio único dotado con 1.000 euros.

El plazo para la presentación de obras finaliza el 30 de septiembre de 2026. La ganadora o ganador será anunciada durante el mes de noviembre y en enero de 2027 se celebrará el acto de entrega del galardón.

Las partituras presentadas al certamen deberán responder a las características propias y reconocibles del pasodoble valenciano, una música estrechamente vinculada a la tradición festiva de las Fallas. En ese sentido, el jurado del concurso valorará especialmente aquellas composiciones que transmitan el espíritu abierto, brillante y emotivo que define este género en su contexto más popular y participativo.

LITERATURA MUSICAL PROPIA

"Queremos fomentar una literatura musical propia, actual y de calidad, que responda a la estética, el carácter y la sensibilidad del mundo fallero", explica Ferrer Ferran.

Se tendrán también en consideración los pasodobles presentados que resulten funcionales en el ámbito de la celebración fallera y que presenten una formación flexible que garantice su correcta interpretación y equilibrio sonoro tanto en agrupaciones de pequeño formato (a partir de 10 músicos) como en bandas sinfónicas de hasta 80 intérpretes.