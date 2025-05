Fundación Valenciaport promueve la instalación de sistemas de suministro eléctrico en el puerto en un proyecto europeo

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Valenciaport participa en el proyecto europeo de eficiencia energética Breeze, que promueve la instalación y el uso de sistemas de suministro de electricidad en el puerto. La entidad valenciana elaborará una guía de implementación que incluirá buenas prácticas y recomendaciones para superar los desafíos para su implantación.

La reunión de arranque del proyecto 'Berth Electricity for Zero Emission in Ports' se ha celebrado entre este miércoles y jueves en Hamburgo (Alemania). Está liderado por el Ministerio de Economía e Innovación de la Free and Hanseatic City of Hamburg y participa la Fundación Valenciaport. Cuenta con un presupuesto cercano a los dos millones de euros, cofinanciados por el programa Interreg Europe, según ha indicado la entidad valenciana en un comunicado.

El principal objetivo de Breeze es contribuir al desarrollo de un entorno favorable que promueva tanto la instalación como el uso de los sistemas de Onshore Power Supply (OPS), o suministro eléctrico, antes de que su implantación sea obligatoria a nivel europeo en 2030.

Estos sistemas reducirán "significativamente" las emisiones de carbono y demás contaminantes atmosféricos, permitiendo a los buques conectarse a la red eléctrica durante su estancia en puerto.

El proyecto se enmarca en el paquete legislativo 'Fit for 55' de la Comisión Europea, orientado a lograr una reducción de al menos un 55 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. En este contexto, iniciativas como la FuelEU Maritime y la Directiva AFIR establecen las bases normativas para el despliegue del sistema de Onshore Power Supply (OPS) o suministro eléctrico desde tierra en los puertos europeos.

Pese a su importancia, al tratarse de una tecnología "aún emergente y con costes elevados", la implantación del OPS plantea "desafíos", tanto técnicos como operativos, para los puertos, especialmente en lo referente a su viabilidad y funcionamiento sostenido.

Con el objetivo de hacer frente a estos retos, las actividades del proyecto incluyen el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las regiones participantes, como mesas redondas, talleres y visitas técnicas, así como la realización de estudios específicos sobre la implantación y operación del OPS.

La cooperación entre sus nueve socios --pertenecientes a ocho países europeos-- permitirá generar sinergias y resultados "valiosos" que impulsen el desarrollo del OPS, facilitando su disponibilidad y uso antes de la entrada en vigor de esta obligación en 2030.

La Fundación Valenciaport, en colaboración con la Autoridad Portuaria de Valencia, contribuirá al proyecto desarrollando soluciones prácticas que impulsen la implantación del OPS en los puertos españoles.

En concreto, elaborará una guía de implementación que incluirá buenas prácticas y recomendaciones para superar las barreras actuales, así como un estudio de demanda energética a nivel nacional que permitirá apoyar la implementación de las infraestructuras necesarias para facilitar el cumplimiento de la normativa europea.

El consorcio del proyecto Breeze está compuesto por nueve entidades europeas: la Fundación Valenciaport; Free and Hanseatic City of Hamburg, Ministry of Economy and Innovation; City of Rotterdam; Flemish Department of Mobility and Public Works (MOW); Luka Koper, port and logistic system, public limited company; Port of Hamburg Marketing; Major river-sea Port of the Seine Axis - Haropa Port; Ports of Azores y Port Governance Agency.