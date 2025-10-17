El funeral de Estado por las víctimas de la dana reservará solo un "papel relevante" para familiares y Casa Real

La Asociación de Víctimas Mortales insiste en que Mazón puede tener "la deferencia" de no ir y pide que se le traslade que no vaya a saludar

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El funeral de Estado en memoria de las víctimas de la dana previsto el próximo 29 de octubre --cuando se cumplirá un año de la tragedia que acabó con la vida de 229 personas-- reservará solo un "papel relevante" para Casa Real y los familiares.

Así lo ha asegurado la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez, quien este viernes ha vuelto a insistir en el rechazo a que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, acuda al acto y ha revelado que han pedido que se le traslade que "no venga a saludar".

"Revivir los últimos días de nuestros familiares, saber que va a acudir la persona que no quisiéramos que estuviera ahí --en referencia al jefe del Consell--... Para nosotros es muy doloroso saber que, 12 meses después, la persona que fue el máximo responsable de la muerte de nuestros familiares va a estar ahí", ha remarcado.

Álvarez ha mantenido hoy reuniones en Torrent (Valencia), junto a los representantes de las otras dos organizaciones mayoritarias de víctimas (Asociación Víctimas de la Dana y la Asociación Damnificados Dana Horta Sud), con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé.

Al término de estos encuentros, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29O ha subrayado que han hablado con Bernabé del funeral que se oficiará en memoria de los fallecidos, aunque "no ha habido ninguna novedad". Y ha dicho, emocionada, que sale "removida" porque es "verlo ahí encima" y "revivir los últimos días de nuestros familiares".

Sobre los detalles del acto, ha comentado que, a causa de las lluvias de los días pasados, "al final" se va a realizar en un recinto cerrado, en el Museo Príncipe de Asturias. También ha recalcado que "habrá cuatro familiares por víctima" y que el "resto" de pormenores debe confirmarlo el Gobierno en los próximos días, según ha dicho.

La portavoz ha ahondado en que para los familiares es "doloroso" que Mazón acuda, al igual que la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, y "todo" el Consell. "Porque por protocolo es así, pero podrían tener la deferencia de no acudir. Quiero decir, pueden estar, pero nadie les obliga a estar", ha explicado.

La presidenta de la Asociación ha revelado que se ha "venido abajo" porque "no podía más". "Ayer fue una llamada continua de medios de comunicación y un linchamiento en las redes sociales diciendo que como soy de Compromís, como soy del PSOE... Me gustaría que algún día se aclararan porque ni yo misma lo sé", ha resaltado.

Además, ha apuntado que ha sido una "noche difícil" y ha subrayado que su asociación "no tiene ningún perfil político". "Cada familiar es de lo que era antes. Evidentemente tenemos derecho a opinar. Están siendo momentos complicados porque hay muchos familiares en nuestra asociación que son votantes del Partido Popular y también lo están pasando igual o peor, pero es que es un linchamiento brutal", ha desgranado.

En este sentido, ha apuntado que la han comparado con Pilar Manjón --la presidenta de la asociación de afectados del 11M--, lo cual "agradece" porque es una persona "digna, que luchó". "La verdad es que no tenemos ningún partido político, no tenemos ningún sindicato detrás, todo es casero, todo lo que se realiza desde nuestra asociación, no tenemos medios, prácticamente no tenemos recursos. Y ahí están, que si tenemos detrás a Compromís, al PSPV-PSOE; ya está bien, de verdad, ya está bien", ha implorado.

"LO ÚNICO QUE TENEMOS DETRÁS ES MUCHÍSIMO DOLOR"

"Lo único que tenemos detrás es muchísimo dolor, muchísima rabia porque todas las muertes eran evitables. Y cada día con esos vídeos, con esos audios, con esos autos que está haciendo la jueza queda más patente. Y es lo único que tenemos", ha insistido.

Preguntada por si se ha puesto sobre la mesa la distribución y papel de los representantes institucionales en la ceremonia, Álvarez ha explicado que "lo único" que han pedido es que le trasladen a Carlos Mazón que "no venga a saludar, que por lo menos tenga esa deferencia".

"Evidentemente, Casa Real seguramente vendrá a saludar, pero por lo menos que no venga a saludar (Mazón)", ha aclarado.

Además, ha manifestado que la distribución es "exactamente protocolaria". "El único papel relevante será de Casa Real y luego, los familiares", ha destacado Álvarez.

"PROTAGONISMO" PARA LAS FAMILIAS

Por su parte, la presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, y el de la Asociación Damnificados Dana Horta Sud, Christian Lesaec, han remarcado que el "protagonismo" del funeral de Estado tiene que ser para los familiares de las víctimas mortales y, de hecho, ellos no estarán presentes.

"Las asociaciones de víctimas somos muy respetuosas con el funeral de Estado y con lo que necesitan las familias y, por tanto, no estaremos", ha manifestado, y ha aclarado que "sí" estarán presentes los familiares de víctimas mortales. "La sociedad civil organizada pensamos que no tenemos que asistir", ha aseverado Gradolí.