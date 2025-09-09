La futura sede administrativa de bomberos de València estará acabada al inicio de 2027 tras 12,8 millones de inversión

Visita a las obras del futuro edificio administrativo del parque de bomberos de la Plata - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

Catalá anuncia la compra de nueve vehículos más para el parque móvil por importe de 5,3 millones de euros

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado este martes que las obras de la futura sede administrativa y de dirección del Departamento de Bomberos del Ayuntamiento, que se están llevando a cabo en el parque central de la avenida de la Plata, está previsto que finalicen a principios de 2027, tras una inversión de 12,8 millones de euros.

Según ha indicado la primera edil, la construcción de este edificio emblemático, cuyo plazo de ejecución es de 18 meses, va a suponer "un hito y un punto de inflexión en este servicio tan importante, era una de nuestras prioridades en este mandato". Además, ha anunciado la compra de nueve vehículos más para el parque móvil del cuerpo municipal de bomberos, para lo que se destinarán 5,3 millones de euros.

El plazo de entrega de los vehículos oscila entre el año y los 15 meses. En el conjunto de la legislatura, el consistorio ya ha adquirido 20. La nueva remesa está compuesta por tres furgones de salvamento, uno de reserva de aire y dos de transporte logístico, así como una autobomba urbana pesada, una autobomba forestal y un vehículo escalera de 55 metros.

El proyecto de la avenida de la Plata contempla la construcción de un edificio que albergará las oficinas administrativas y de dirección del parque central con seis alturas, una planta baja y un sótano con una superficie construida total de 6.976 metros cuadrados. El complejo albergará la unidad sanitaria, de intervención, prevención y protección civil y la unidad de logística, además de espacios para la formación y sala de reuniones.

El aparcamiento subterráneo tendrá una capacidad para 59 coches, 26 motos y 17 bicicletas, mientras que al aire libre podrán estacionar 42 vehículos ligeros, ocho motocicletas y 10 bicis. La idea de un edificio "singular" para la sede central del Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil nació en 2007 a través de un concurso de ideas.

El proyecto quedó pendiente "por falta de presupuesto" hasta el ejercicio de 2021, en que la corporación acordó modificar y adaptar el proyecto, dado el tiempo transcurrido y los cambios normativos acaecidos. El estudio ganador del concurso inicial fue el encargado de redactar el nuevo proyecto.

El proyecto final ha tenido en cuenta las variaciones en las necesidades inicialmente planteadas así como unas adaptaciones derivadas de los cambios normativos y unos incrementos de precios en la construcción. El concurso de ideas inicial de 2007 ya reflejaba la voluntad del Ayuntamiento de que el edificio de Bomberos fuera "emblemático y singular".

"Los bomberos de Valencia han sido, sin duda, nuestros ángeles de la guarda. Esta legislatura yo no tengo más que palabras de agradecimiento" hacia ellos, ha indicado Catalá, por su trabajo en los dos "terribles incendios" que han afectado a dos comunidades de propietarios, el de Campanar y el de la Avendia del Puerto; más la dana del 29 de octubre y el 'apagón eléctrico' de abril, que provocó "incidencias bastante serias de personas que se quedaron atrapadas en ascensores y funcionamos con la mayor diligencia".

"Por tanto, para mí como alcaldesa, todo lo que es prevención, protección y, sobre todo, fortalecer a la ciudad de València es una prioridad", ha dicho, y ha abogado por "convertir València en una ciudad más resiliente y más fuerte". Y, por ese motivo, "todo lo que precise el departamento de bomberos lo va a tener".

"SOLVENCIA ENERGÉTICA"

Del edificio, la alcaldesa ha subrayado que tendrá "un alto nivel de solvencia energética" y será "muy versátil porque tiene una funcionalidad que tiene que tener mucho dinamismo", para poder "dar muchos usos". Además, será "muy singular" con una "envolvente totalmente con una tela específica que lo aísla del calor durante el día y que durante la noche hace que esté totalmente iluminado y se convierta en un edificio de referencia en este barrio".

"Los bomberos yo creo que no duermen o duermen poco si duermen y los edificios de bomberos siempre dan la sensación de que están siempre despiertos", ha concluido.

Durante la visita, la alcaldesa ha anunciado la próxima renovación del campo de prácticas de incendios en interiores que el Departamento tiene en las instalaciones de Mercavalència. Actualmente, los bomberos disponen de cuatro contenedores habilitados para realizar prácticas y simulaciones de incendios en interiores con condiciones lo más realistas posibles. El Ayuntamiento de València renovará los cuatro existentes y adquirirá cuatro contenedores más gracias a una inversión total de 266.182 euros.

LEÓN

María José Catalá también ha aprovechado la visita para reunirse con una representación de los efectivos que participaron en León en las labores de extinción de los grandes incendios forestales que han asolado España este verano. Desde València partieron dos contingentes formados por once bomberos cada uno de ellos. El primero salió el lunes 11 de agosto y fue relevado por un segundo contingente que salió de Valencia el día 21 de agosto. En ambos casos se pusieron a disposición de la dirección de la emergencia.