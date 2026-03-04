Gamarra exige la reconstrucción de los cuarteles dañados por la dana ante la "inacción" del Gobierno

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamara, este miércoles en el cuartel de Paiporta - PP

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamara,

ha exigido al Gobierno la reconstrucción de los cuarteles de la Guardia Civil afectados por la dana y ha criticado la "inacción" del Ejecutivo central y la "absoluta paralización" que sufren las obras.

Así lo ha manifestado Cuca Gamara este miércoles en la localidad de Paiporta (Valencia), donde ha visitado el cuartel y se ha reunido con representantes de la Benemérita, informa el PP en un comunicado.

La representante 'popular' ha denunciado el estado de "abandono" que, a su juicio, presentan de los cuarteles dañados. "Exigimos al ministerio que se ponga las pilas y empiece a actuar con la celeridad propia del Gobierno, exigimos que sea una prioridad", ha aseverado.

"La competencia de estas instalaciones afectadas por la dana, algunas casi en ruina, son única y exclusivamente competencia del Estado", ha recordado Gamarra, al tiempo que ha advertido que "la incapacidad" para gobernar de Pedro Sánchez "no puede tener como consecuencia la paralización de estas obras tan necesarias". "No se están cumpliendo con la obligación de una reconstrucción rápida, que es lo mínimo que se le puede pedir un año y medio después", ha criticado.

Además, la vicesecretaria de Regeneración Institucional ha subrayado que "esta situación no es nueva, lo denunciamos en el Congreso de los Diputados hace cerca de un año y eso provocó que se iniciaran las obras de por ejemplo esta casa cuartel; pero se está demorando y, según los propios guardias civiles, están prestando servicio a la ciudadanía en unas condiciones inapropiadas".

Frente a ello, Gamarra ha alabado el papel de la Diputación de Valencia que está contribuyendo a la rehabilitación de cuarteles de la provincia sin ser su competencia.

En este sentido, la vicepresidenta segunda de la Diputación y secretaria general del PP provincial, Reme Mazzolari, ha detallado que ya se han invertido más de 590.000 euros en 19 de los aproximadamente 40 cuarteles de la provincia y que se prevé que la inversión total supere los 1,2 millones este año.

"YA ES HORA"

Para Mazzolari, el cuartel de Paiporta "simboliza la inacción del Gobierno y su falta de implicación en la reconstrucción". "Ya es hora que el Gobierno se dedique a lo que le compete, a poner los cuarteles en condiciones para que la ciudadanía pueda recibir de la mejor manera el servicio público que la Guardia Civil presta", ha recalcado.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Española de Guardias Civiles, Francisco Fernández Lario, ha asegurado que "la realidad en Paiporta, Alfafar y Utiel es de paralización".

"Entre otras deficiencias, en Paiporta el centro de detención no está operativo y no se han restablecido la totalidad de los servicios en las viviendas; en Alfafar no se han habilitado los aparcamientos subterráneos; y en Utiel la situación es más alarmante, la dana puso la puntilla a un edifico que estaba casi en ruinas y todavía no existe un proyecto para la reconstrucción", ha enumerado.

Por eso, "exigimos la reconstrucción de los cuarteles, es indispensable para poder prestar al ciudadano el servicio que se merece. Pedimos celeridad, plazos concretos y partidas que no acaben desviadas a otros gastos ajenos a esta catástrofe", ha exigido.

Finalmente, Gamarra, ha pedido que Sánchez "deje de atender única y exclusivamente a sus socios para permanecer en el poder y empiece a trabajar por y para los españoles".

"Se necesita más ley, más medios y más protección para aquellos que nos protegen. Estas son las líneas de Feijóo para impulsar una España más segura y para ello a los primeros que tenemos que proteger son a aquellos que nos sirven, no solo con los efectivos suficientes, deficitarios en la provincia de Valencia, sino también con los medios materiales como las casas cuartel", ha zanjado.