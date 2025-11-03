Gandia reconoce el "gesto heroico" de los cuatro inmigrantes que rescataron a una mujer del agua en el Puerto

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Gandia (Valencia), José Manuel Prieto, ha recibido este lunes a Mohamed Motanabi, Abdel Fateh Sahel, Zemmouri Abdelhak y Seck Cheick Ahmadou Vamba, los cuatro jóvenes migrantes que la pasada semana arriesgaron sus vidas al lanzarse al agua para tratar de rescatar a dos mujeres que habían caído en aguas del Puerto con su vehículo y lograron salvar a una de ellas. El primer edil les ha agradecido su "gesto heroico".

"Es de justicia agradecer la contribución cívica de las cuatro personas que salvaron la vida de una mujer. Como ciudad, tenemos que reconocer el gesto", ha subrayado el alcalde.

Asimismo, según ha informado el consistorio en un comunicado, Prieto se ha puesto en contacto con el subdelegado del Gobierno para interesarse por la situación legal de estas personas en España. A la reunión también ha asistido la concejala de Cooperación e Integración del Ayuntamiento de Gandia, Liduvina Gil.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Gandia, en funciones de guardia, acordó este domingo la prisión provisional, comunicada y sin fianza para la mujer rescatada y que fue detenida el pasado jueves después de que el coche que conducía cayera al agua, a unos 20 metros de profundidad. La mujer que viajaba como copiloto falleció en el lugar del accidente.

La conductora, de 20 años y nacionalidad brasileña, está investigada en una causa abierta por un delito de homicidio por imprudencia, conducción temeraria, conducción sin el permiso correspondiente y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

