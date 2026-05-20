Gandía (UV) pide una financiación estable y dice que el sistema universitario valenciano es "más fuerte cuando coopera"

(I-D) El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; el nuevo rector de la UV, el catedrático Juan Luis Gandía; y la anterior rectora de la Universitat de València, María Vicenta Mestre Escrivá; durante el acto oficial de investidura - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo rector de la Universitat de València (UV), Juan Luis Gandía, ha tomado posesión con la petición a la Generalitat de consolidar un sistema de financiación universitaria "estable, transparente y suficiente" que "no se limite a cubrir las necesidades estructurales". Además, ha reivindicado que el sistema universitario valenciano es "más fuerte cuando coopera".

Así lo ha manifestado en el acto solemne de investidura en La Nau, la sede histórica de la UV, en el que han intervenido la rectora saliente, Mavi Mestre, y el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Al evento han asistido la consellera de Educación y Universidades, Carmen Ortí; la alcaldesa de València, Mª José Catalá, o el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, así como las rectoras de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, y de la Jaume I de Castelló (UJI), Eva Alcón, entre otras autoridades como la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, o la comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez.

En su discurso, el rector ha asumido la "responsabilidad" que supone liderar una universidad centenaria y ha situado el humanismo, la ciencia y la responsabilidad cívica como ejes de la UV. Ha abogado por el diálogo y el espíritu crítico en tiempos de desinformación, al tiempo que ha reivindicado el papel de una docencia que combine "exigencia académica e igualdad de oportunidades".

Sobre las nuevas tecnologías como la IA, ha pedido que la UV tenga "criterio propio, sin miedo a los cambios que pueden mejorar la enseñanza, pero también sin confundir la innovación con la aceptación acrítica de cualquier novedad tecnológica". Paralelamente, ha llamado a "cuidar a la ciencia" con estabilidad, infraestructuras y "una gestión que no convierta cada proyecto en una carrera de obstáculos".

En cuanto a la relación entre las universidades, ha trasladado a los rectores su disposición a trabajar conjuntamente: "El sistema universitario público valenciano es más fuerte cuando coopera, cuando identifica objetivos compartidos y cuando sabe defender una visión de conjunto sin diluir la singularidad de cada universidad".

Al hilo, ha señalado que la financiación universitaria se aleja de la media europea y del objetivo de alcanzar el 1% del PIB. Respecto al nuevo plan acordado en 2025 con la Generalitat, ha destacado que supone "un avance que permite disponer de un marco más estable" para el periodo 2026-2029, aunque ha hecho notar que "queda condicionado a disponibilidades presupuestarias y a futuros contratos programa".

Gandía ha garantizado que la UV "participará en el diálogo con la Generalitat y con el resto de universidades con espíritu de colaboración" dentro del "objetivo compartido" de un modelo "estable, transparente y suficiente" que "ayude a impulsar la calidad de la docencia, la investigación, la innovación social, la conservación del patrimonio, la internacionalización o la equidad".

Se ha dirigido al jefe del Consell en este punto: "President, esta necesidad de colaboración e implicación financiera de la Generalitat también es extensible a la actual negociación del cuarto convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas valencianas".

Por otro lado, ha recordado al rector Peset, de cuyo fusilamiento por parte del franquismo se cumplirá en breve el 85 aniversario, para reivindicar la responsabilidad pública de la UV: "La universidad no debe confundir nunca el compromiso con la consigna, ni la prudencia institucional con la indiferencia".

A lo largo de su alocución ha agradecido el legado de Mavi Mestre para que la UV haya "continuado la senda que lleva desde hace décadas" y se ha comprometido a gobernar "con la convicción de que la pluralidad no es un obstáculo".

PLANTILLAS Y RENOVACIÓN, GRANDES RETOS

Como primeros hitos de su mandato ha destacado la aprobación de un código de buen gobierno del rectorado, al tiempo que ha señalado como algunos de los "grandes retos" el relevo generacional de las plantillas o la renovación institucional.

Sobre la lengua, ha reivindicado que el valenciano forma parte de la identidad de la UV y de su "responsabilidad académica". Y ha pedido combinar una visión "abierta al mundo" con los valores de igualdad, diversidad, inclusión y accesibilidad para que "nadie quede al margen de la experiencia universitaria".

Dirigiéndose a la comunidad universitaria, ha asegurado que pretende "abrir una etapa de confianza", escuchar, reconocer dificultades y "rectificar cuando sea necesaria", para lo que también ha llamado a su colaboración, "comprensión y paciencia".

MESTRE RECUERDA SU MANDATO, "UNO DE LOS MÁS COMPLEJOS"

Durante su intervención, Mavi Mestre ha reivindicado a la UV como "universidad pública y valenciana que defiende su lengua y su cultura y está abierta al mundo". Ha calificado como un "honor" y un "regalo" haber sido la primera mujer rectora de la UV y ha deseado "los mayores aciertos" al nuevo rector.

Mestre se ha dirigido a Llorca --"estima nuestro sistema universitario y estima la Universitat de València"-- y ha puesto en valor la relación entre la UV y la Generalitat, tanto durante la anterior legislatura como en la etapa actual, así como con el Ayuntamiento de València y el Ministerio de Universidades que dirige la valenciana Diana Morant.

También ha hecho hincapié en lo que supuso la dana de 2024 para la comunidad universitaria. Ha reiterado que las medidas de protección al alumnado y a la plantilla se tomaron en base a las decisiones del comité de emergencia de la UV, además de destacar que se facilitaron medidas de apoyo a los afectados.

NUEVA LEY DE CIENCIA

Por su parte, Llorca ha avanzado que el Consell "ya está trabajando en un nuevo Plan de Ciencia que irá unido a la futura Ley de la Ciencia y la Innovación valenciana para dotar de un marco estratégico y normativo estable, ambicioso y compartido a la Comunitat".

Según ha explicado, se lleva a cabo junto a universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos y empresas para "dotar por fin de una planificación esta materia prioritaria para nuestro futuro".

Llorca ha deseado "éxito" al rector, ha agradecido la labor de Mestre y ha reivindicado que "unas universidades fuertes, conectadas con su entorno y comprometidas con las personas son clave para la transformación económica, el desarrollo social y el progreso".

En esta línea, ha asegurado que el acuerdo de financiación "ofrece estabilidad y favorece un modelo más eficiente y eficaz, corrigiendo la falta de estabilidad que se sufrió durante la última década". Este pacto, ha incidido, "garantiza el funcionamiento ordinario e incorpora mecanismos para corregir desequilibrios históricos, atender situaciones de infrafinanciación y dar respuesta a necesidades singulares, como las infraestructuras".

Otro de los objetivos del Consell es que "ningún estudiante tenga que abandonar sus estudios por motivos económicos", ha subrayado, y ha recordado su compromiso de investidura de gratuidad de matrícula universitaria el próximo curso para quienes aprueben todas las asignaturas el primer año. Además, ha destacado la congelación del precio de las matrículas, el refuerzo del sistema de becas o la recuperación de los premios a la excelencia académica.