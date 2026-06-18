Gastroadictos se expande fuera de València y anuncia la apertura de Bar Mistela Chamartín

Gastroadictos abre en Madrid - GASTROADICTOS

VALÈNCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Gastroadictos abrirá el próximo mes de septiembre Bar Mistela Chamartín, su primer establecimiento fuera de la ciudad de València. El proyecto, ubicado en la zona de Chamartín y próximo al estadio Santiago Bernabéu, supondrá un "nuevo paso" en la trayectoria del grupo valenciano, que busca "acercar a Madrid su particular forma de entender el bar, la mesa y la cultura gastronómica valenciana", según señala en un comunicado.

Con más de 400 metros cuadrados y capacidad para cerca de 200 comensales, el local de Chamartín ha sido concebido manteniendo el "espíritu de bar" que define Mistela. La llegada a Madrid coincide con un "momento de madurez" para el grupo, que abrió las puertas de su primer local en el barrio de Torrefiel en 2019.

La propuesta gastronómica de Bar Mistela Chamartín buscará trasladar a Madrid algunos de los rituales y productos "más representativos" de la cultura gastronómica valenciana, entre los que el 'esmorzar' ocupará un "papel destacado" desde primera hora de la mañana, para llevar esta costumbre "profundamente arraigada en la Comunitat Valenciana y poco habitual en la hostelería madrileña".

Los productos y sabores estrechamente ligados al territorio, como la sepia, la longaniza de Pascua, las alcachofas, así como parte del recetario valenciano tendrán un "papel destacado". A estos platos se sumarán los arroces, encabezados por la receta tradicional de paella valenciana y otras elaboraciones características de la cocina mediterránea.

Actualmente, el grupo cuenta en la capital del Túria con siete locales, entre ellos, La Sastrería, Bar Cassalla, Adicto y Adicta o Barecito. "Es muy ilusionante, tenemos mucha responsabilidad y algo de miedo. Espero que hagamos las cosas bien y que disfrutemos del proceso", ha afirmado Rafa Recuenco, socio y director de Expansión.

Para Néstor Vaccaro, socio y director de Producto, la dimensión del reto se nota en un "hormigueo en el estómago" pero admite sentirse "convencido de que es bueno tenerlo". El socio y director general de Gastroadictos, Israel Baquero, apunta que la hostelería de "Madrid ha sido siempre un referente, así que poder llevar parte de nuestra cultura gastronómica es un reto, pero lo afrontamos con ilusión".

La apertura estará liderada por Rafa Recuenco, Israel Baquero, Néstor Vaccaro y Juanjo Masip, los socios fundadores del grupo, quienes incorporan a este proyecto a Víctor Mateos como nuevo socio.