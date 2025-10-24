Gastrónoma abre este domingo su X edición: "10 años de evolución, aprendizaje, hacer sector y pura gastronomía"

VALÈNCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gastrónoma abrirá sus puertas este domingo 26 de octubre en Feria Valencia con una edición que marca un "punto de inflexión" en la historia de este evento, ya que es su décimo aniversario. "Diez años de evolución, de aprendizaje, de hacer sector y de pura gastronomía que ha conseguido situar al certamen entre los foros profesionales más relevantes del país", ha subrayado la organización en un comunicado.

La feria ha crecido este año un 25 por ciento y ha alcanzado los 28.000 metros cuadrados (m2), con más de 290 marcas expositoras, 200 ponentes, diez espacios congresuales y siete zonas experienciales.

El director de Gastrónoma, Alejandro Roda, ha detallado que, durante estas diez ediciones, han acogido más de 1.250 actividades, más de 2.000 ponentes y más de 2.100 expositores que han recibido la visita de más de 167.000 profesionales. "Todo ello nos hace sentir orgullo por haber construido un certamen referente, gestionado con humildad y colaboración, con el noble objetivo de aportar valor al sector", ha manifestado.

El programa de este año --'neXt'-- reivindica "el valor colectivo del oficio, el poder del producto y la necesidad de mirar al futuro desde el diálogo, los nuevos referentes y todo lo que se viene". Además, habrá un nigiri de caqui, una gyoza de paella valenciana, un cóctel de turrón de Xixona o postres hechos con chufa, entre otros.

En la Cocina Central - L'Exquisit Mediterrani se debatirán temas como el 'No Show', la inteligencia artificial o los nuevos modelos de negocio. El domingo será día de celebración con un homenaje a la esencia valenciana: 'esmorzar, brasa y arroz'. El lunes y el martes llegarán los referentes nacionales e internacionales.

Entre los nombres destacados figuran Dominik Utassy (Geiger Alm, Austria, una estrella Michelin) y Bernd Knöller (Riff, Valencia, una estrella Michelin, dos Soles Repsol), que protagonizarán un cuatro manos único entre la cocina alpina y la mediterránea.

Desde Valladolid viajará Sara Ferreras (Taller Arzuaga, una estrella y un Sol), que cocinará el paisaje de la Ribera del Duero, mientras que Fierro (Valencia, una estrella) y Valdenvira (Jaén, una estrella), que debatirán sobre el 'No Show' y su impacto real en los restaurantes.

Por su parte, Iñaki Aldrey (Atempo by Jordi Cruz, una estrella y un Sol) representará a esa nueva generación de cocineros. El sumiller David Seijas, de elBulli y Premio Nacional de Gastronomía compartirá su experiencia personal como sumiller y su necesidad de adaptarse. A ello se suma un "interesante" foro sobre Bares y Barras que reunirá a figuras clave del tapeo contemporáneo.

Además, se entregarán los premios 'Uno de los nuestros' y los galardones 'Ambaixadors de l'Exquisit Mediterrani', que reconocen la aportación al territorio y la cultura gastronómica valenciana. Los premiados este año en 'Uno de los Nuestros' son Casa Gerardo, de Prendes (Asturias), y Bernd Knöller, de Riff (Valencia).

DIEZ ESPACIOS Y SIETE EXPERIENCIAS

La actividad --con diez espacios y siete zonas experienciales-- que el visitante encontrará en Gastrónoma irá del origen del producto a la alta cocina, del pan a la pastelería, del vino a los concursos. El espacio de la Conselleria de Agricultura pondrá el foco en el productor y la sostenibilidad, mientras que el nuevo Espacio Mediterráneo by Cámara Valencia ofrecerá talleres participativos y concursos entre escuelas y profesionales.

Por su parte, el Wine Experience será un foro técnico con catas dirigidas por figuras como David Seijas, que abordará la tendencia de los vinos sin alcohol; y las burbujas. en conexión con el concurso Sparkling Wine Master, cuya final se celebrará el 27 de octubre.

También se explorarán los vinos de altura del Levante, el Fondillón maridado con chocolates o los sakes y salazones en un diálogo entre culturas, además de la cata las 'Damas del Vino'. El Túnel del Vino, por su parte, ampliará el recorrido y ofrecerá 160 referencias seleccionadas por la Asociación de Sumilleres y Enófilos de Valencia (ASEV), con tintos, blancos, rosados y espumosos de distintas variedades, con la finalidad de descubrir la diversidad vinícola del país.

Además, el espacio Entreolivos consolidará el aceite de oliva virgen extra como eje del producto mediterráneo, con catas, charlas y degustaciones. La Plaza de la Artesanía será un escaparate de productores locales, y la Plaza de la Felicidad, impulsada por FOTUR, volverá a ser el espacio festivo de la feria, con música, coctelería y gastronomía.

ALTA COCINA VALENCIANA PARA DEGUSTAR

Asimismo, las barras gourmet representarán diferentes conceptos gastronómicos: Caterin-G, de la chef Gicelia Do Santos, presentará arroces y tapas de vanguardia, y Aitor Rodríguez (BAKA) traerá una barra de mercado. También participarán Carlos Julián (Hospes Palau de la Mar, Valencia), que defenderá la alta cocina en hoteles y Alejandra Herrador, chef de Atalaya, quien representará a las grandes estrellas Michelin.

El 'Día Costa Blanca', con el respaldo de la Diputación de Alicante y su Patronato Provincial de Turismo, mostrará la diversidad de productos locales.

En la misma línea, el mejor chocolatero de España se conocerá el lunes en Gastrónoma. Seis participantes han alcanzado esta final del campeonato al Mejor Maestro Artesano Chocolatero de España (MMACE).

Por su parte, el espacio más dulce de Gastrónoma, Be Sweet, reunirá al talento pastelero más destacado. Se hablará de la aplicación de la horchata y la chufa al mundo dulce o de la maestría en crear panettones.

Se contará con figuras como Pablo Morales, Alexis García (MAPE 2023), Ricard Martínez, Manu Jara y Carito Lourenço. También la nueva generación de pasteleros, con Adrián Ciaurriz (ex NOMA), Ester Roelas, Lucila Carmero y Paula Repullés. El martes, el equipo español de la Copa del Mundo de Pastelería 2027 mostrará su propuesta para el campeonato del mundo de Lyon.

En el espacio #PandeVerdad, donde los mejores panaderos del país elaborarán masas y fermentos en directo, participará Luca Scarcella, especialista en pizza y focaccia, y el equipo nacional de panettone, que representará a España en la próxima Copa del Mundo. Además, se homenajeará a Alicante con la elaboración de la coca de mollitas, que recientemente ha superado un récord Guinness.