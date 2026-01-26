La gastronomía de Alicante llega a Madrid Fusión con sello "de autor" y productos locales

Alicante participa en la feria Madrid Fusión 2026 - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alicante ha apostado este lunes por elaborar un menú "lleno de tradición e innovación gastronómica" en la feria Madrid Fusión 2026, que se celebra en la capital española, con una propuesta de "cocina de autor". Tres 'showcookings' realizados en el escenario del estand de Turisme Comunitat Valenciana en Ifema han puesto el foco en la "identidad" de los productos locales.

El cocinero Ernesto Frutos Remiro, del Restaurante Alma 'Cocina Viajera', ha abierto la propuesta alicantina con un entrante especial, un gazpachuelo de jalapeños con gamba blanca de Santa Pola; seguido de un takoyaki de anguila y persimón, realizado por los cocineros del Orma, Rubén Sánchez y Aarón Berenguer. Las personas que se han acercado hasta este escenario gastronómico han podido degustar las creaciones.

Después de los dos entrantes, ha sido el turno de un arroz negro de 'sepionets' y velo de papada ibérica, el "gran protagonista" de la jornada gastronómica, con un 'showcooking' a cargo de Tomás Ledezma y Sergio Egea, del restaurante Béton Brut by Forty Group, según un comunicado del Ayuntamiento.

Por la tarde, el programa de Alicante se ha cerrado con una ponencia realizada por José Manuel Ramos y Héctor Vicente Castello dedicada a la coctelería "de kilómetro cero". Ambos han puesto en valor el producto autóctono y la identidad mediterránea "desde la mirada contemporánea y respetuosa con la tradición". Asimismo, han elaborado dos cócteles de autor "con un marcado carácter alicantino".

"DESTINO GASTRONÓMICO DE PRIMER NIVEL"

La concejala de Hostelería, Lidia López, quien ha asistido a Madrid Fusión, ha destacado que "Alicante tiene el mejor producto y unos profesionales de primer nivel que sitúan" a la ciudad "como un destino gastronómico de primer nivel, único y una de las ciudades donde mejor se come del mundo".

"Alicante está presente en esta feria un año más y recuerdo que en la pasada edición estrenamos aquí mismo el título como Capital Española de la Gastronomía", ha señalado la edil en su intervención en la feria.

López también ha puesto en valor que "durante todo el 2025" se demostró que "en Alicante hay un nivel excepcional de alta cocina, con grandes productos y cocineros con un gran potencial", y que la gastronomía de la ciudad "posiciona" a la capital alicantina "en los primeros niveles mundiales como un destino culinario de referencia y calidad".