Los Gay Games apuntalan una ocupación hotelera media superior al 76% durante sus nueve noches en València

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un sondeo realizado por la Fundación Visit València entre establecimientos hoteleros para el periodo comprendido entre el 26 de junio y el 5 de julio, coincidiendo con la celebración de los Gay Games 2026, refleja una ocupación media prevista en la ciudad superior al 76 por ciento, una cifra que muestra una demanda turística "sólida" durante las nueve noches analizadas, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los datos muestran un comportamiento "positivo" durante el primer fin de semana de los Gay Games, cuando la ocupación media prevista asciende al 83,2 %. Para el segundo fin de semana, la previsión se sitúa en el 76 %, mientras que la ocupación media durante los días laborables alcanza el 73,4%.

Los resultados del sondeo apuntan a una ocupación alrededor de dos puntos porcentuales superior a la previsión para el conjunto del mes de junio de la Fundación Visit València. A ello, según el consistorio, "podría sumarse todavía el efecto de las reservas de última hora, habituales en el destino, que previsiblemente contribuirán a mejorar los datos finales de ocupación".

En cuanto a los precios, la tarifa media prevista para el conjunto de las nueve noches se sitúa en 168 euros. El primer fin de semana alcanza una media de 185 euros, mientras que el segundo se sitúa en 180 euros. Durante la semana laboral, el precio medio previsto es de 156 euros.

La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, ha valorado estas previsiones de ocupación como "una muestra del interés que los Gay Games están despertando a nivel internacional y del trabajo de promoción que se ha realizado desde hace más de un año para posicionar València como sede de este evento".

"Desde la Fundación Visit València hemos desarrollado más de una veintena de acciones de captación en algunos de los principales encuentros deportivos, culturales y profesionales del colectivo LGTBIQ+ en España, Europa y América, como el Pride Cup de Orlando, el WorldPride de Washington D.C., el CSD de Colonia, los EuroGames de Lyon o Gnetwork360 en Buenos Aires", ha enumerado.

Con esta estrategia de captación, "València se prepara para recibir a cerca de 10.000 participantes procedentes de 80 países, una cifra que pone de manifiesto el marcado carácter internacional de esta edición", ha subrayado Llobet. Estados Unidos lidera la participación, con más del 30 % de las inscripciones, seguido de Reino Unido, Alemania y Canadá.