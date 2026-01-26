Los Gay Games València 2026 prevén 10.000 participantes, 40.000 visitantes y 120 millones de euros

Archivo - Imagen de los Gay Games - GAY GAMES - Archivo

VALÈNCIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las cifras de participación en los Gay Games XII València 2026 superan las 6.500 personas. La previsión del impacto económico directo del evento asciende a 120 millones de euros y la de afluencia de visitantes en la ciudad se prevé en 40.000 personas de más de 70 países.

Los Gay Games 2026, un evento internacional que combina deporte, cultura y comunidad y celebra las identidades LGTBIAQ+, atraerán a 40.000 personas a València entre el 27 de junio y el 4 de julio de 2026. Así lo exponen las previsiones de la organización del evento, que también señalan un impacto económico directo de 120 millones de euros y la participación de más de 10.000 deportistas LGTBIAQ+ y aliadas.

Según ha compartido la organización en un comunicado, a esta cita global acudirán turistas de más de 70 países. Por el momento, el ranking de países presentes en esta edición lo lideran "los públicos más fieles" a este evento, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, aunque en la edición valenciana los países europeos como la anfitriona España, Alemania o Francia aportan casi un tercio de los participantes. Casi 500 deportistas de España ya han confirmado su presencia.

Las previsiones también destacan que València registrará unas 250.000 pernoctaciones y un gasto diario estimado de unos 180 euros por persona. Otra de las grandes previsiones es que entre las becas de la Federación Internacional de Gay Games y las ayudas locales se puedan ofrecer becas por valor de 200.000 euros para sortear barreras económicas.

En cuanto a la oferta deportiva, en esta edición están previstas 39 disciplinas que se desarrollarán por toda la ciudad. Esta oferta incluye deportes acuáticos como aguas abiertas, natación, natación artística, saltos y waterpolo, o pruebas atléticas como atletismo, carreras de 5 y 10 km, maratón y media maratón.

PILOTA Y COLPBOL

Además, habrá una amplia selección de deportes individuales y de equipo, como ajedrez, artes marciales, bádminton, baile deportivo, baloncesto, bolos, cheerleading, cross training, dodgeball, dragonboat, e-sports, esgrima, fútbol 7 y 11, gimnasia artística, golf, grappling, hockey hierba, lucha, pádel, patinaje artístico sobre hielo, petanca, powerlifting, rugby, squash, sóftbol, tenis, tenis mesa, triatlón, vela, voleibol y voley playa. Y se han añadido dos deportes propios de València para que los asistentes puedan conocerlos como son la pilota valenciana y colpbol.

Los Gay Games nacieron con un claro objetivo hace casi medio siglo: celebrar la diversidad y la visibilidad de las identidades LGTBIAQ+ junto a todas las personas aliadas. Sin barreras y con el objetivo de participar, compartir y disfrutar.