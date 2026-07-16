El General impulsa la rehabilitación vocal de pacientes con disfonía funcional con ejercicios para casa

El Hospital General de Valencia impulsa la rehabilitación vocal de pacientes con disfonía funcional con ejercicios para realizar en casa - HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA

VALÈNCIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General de València ha elaborado un recurso audiovisual dirigido a personas con disfonía funcional con el objetivo de facilitar la continuidad de la rehabilitación vocal fuera de la consulta, según ha informado el centro sanitario en un comunicado.

El material permite a los pacientes realizar correctamente en casa los ejercicios prescritos durante el tratamiento y reforzar el trabajo realizado en las sesiones de Logopedia.

La iniciativa ha sido desarrollada por la Unidad de Foniatría del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, en colaboración con el Departamento Audiovisual de la Fundación de Investigación, dentro de la estrategia del centro para ofrecer herramientas de educación sanitaria que favorezcan la autonomía de los pacientes y mejoren la adherencia al tratamiento.

El vídeo explica "de forma práctica y sencilla" cómo realizar diferentes ejercicios destinados a mejorar el uso de la voz y reducir el esfuerzo vocal. Incluye pautas sobre postura, respiración, coordinación entre la respiración y la emisión de la voz, impostación y proyección vocal, además de técnicas de relajación de la laringe, el cuello y la cintura escapular.

Asimismo, las logopedas recuerdan la "importancia" de seguir siempre las indicaciones recibidas durante el tratamiento, evitar forzar la voz y prestar atención a las propias sensaciones. También aconsejan interrumpir los ejercicios si aparece dolor, fatiga vocal intensa o cualquier otro síntoma que genere preocupación y consultar posteriormente con el logopeda o el foniatra.

La disfonía funcional es uno de los trastornos de la voz más frecuentes y suele responder favorablemente a la reeducación vocal. Se produce cuando la voz se utiliza de forma inadecuada, sin que exista una lesión orgánica que explique la alteración, y puede afectar de manera importante a la calidad de vida, especialmente en aquellas personas que utilizan la voz de forma intensiva por motivos profesionales.

La práctica continuada de los ejercicios recomendados por los profesionales constituye un elemento fundamental para favorecer la recuperación. En este sentido, disponer de un recurso de apoyo permite a los pacientes mantener la rehabilitación entre las sesiones presenciales, consolidar los hábitos adquiridos y mejorar la evolución del tratamiento.