El General retransmitirá en directo una cirugía robótica de endometriosis profunda durante un congreso nacional

XIV Congreso de la Sección de Endoscopia Ginecológica de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) - GVA

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha inaugurado el XIV Congreso de la Sección de Endoscopia Ginecológica de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) en el que se retransmitirá en directo desde los quirófanos del Hospital General de Valencia una cirugía robótica de endometriosis profunda.

La intervención, que tendrá lugar este viernes, 29 de mayo, y está incluida en el programa científico del congreso, permitirá a especialistas nacionales e internacionales seguir una técnica quirúrgica de alta complejidad aplicada al tratamiento de la endometriosis profunda, una enfermedad ginecológica crónica que puede afectar de forma significativa a la calidad de vida de las pacientes, tal como ha indicado la Administración autonómica en un comunicado.

Cabe destacar que el Hospital General de Valencia cuenta con una amplia trayectoria en el tratamiento de la endometriosis y en su abordaje con cirugía ginecológica robótica. "En 2017 el hospital fue el primer centro público en disponer de esta tecnología en la Comunitat Valenciana y desde 2025 es una de las tres unidades de referencia autonómicas para esta patología, junto a La Fe y el Doctor Balmis", ha recordado el conseller de Sanidad.

La cirugía robótica ofrece ventajas significativas en este tipo de procedimientos al proporcionar una mayor precisión quirúrgica, una visión anatómica más detallada y una mejor capacidad de maniobra en áreas de difícil acceso. "Todo ello favorece intervenciones más seguras, adaptadas a patologías complejas como la endometriosis profunda", ha señalado Marciano Gómez.

En este sentido, el conseller ha resaltado que la introducción de la alta tecnología y, en concreto, de la cirugía robótica endoscópica, "es una prioridad de la Conselleria de Sanidad" y ha afirmado que "la utilización de técnicas diagnósticas y terapéuticas endoscópicas en el sistema sanitario público ha aumentado un 10 por ciento respecto a 2023".

La incorporación del robot Da Vinci --que permitió un avance sin precedentes para este tipo de cirugías tan complejas--; la Unidad de Alta Resolución de Ecografía --con gran experiencia en diagnosticar la enfermedad--; y la posibilidad de aplicar modelos de reconstrucción en 3D, son ejemplos de los avances tecnológicos en este sentido en la última década.

MÁS DE 800 ESPECIALISTAS Y 73 PONENTES INTERNACIONALES

El XIV Congreso de la Sección de Endoscopia Ginecológica de la SEGO reúne, del 27 al 29 de mayo en el Palacio de Congresos de Valencia, a más de 800 especialistas y cuenta con la participación de 73 ponentes nacionales e internacionales procedentes de países como Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia, Bélgica, Canadá y Portugal.

Además, el encuentro se retransmite por streaming a sociedades científicas latinoamericanas, ampliando su alcance internacional a más de 20 países de Centro y Suramérica.

Durante el congreso, referentes mundiales en endometriosis y adenomiosis actualizan los avances más recientes en estas enfermedades desde todos los abordajes mínimamente invasivos. Asimismo, los asistentes pueden seguir cirugías en directo de distintas patologías tratadas mediante técnicas laparoscópicas, robóticas, histeroscópicas y V-Notes, con especial atención a la incorporación de nuevas tecnologías quirúrgicas.