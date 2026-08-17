El General de València incorpora la radiocirugía cerebral para el tratamiento de tumores y otras lesiones intracraneales

Archivo - El Hospital General de Valencia incorpora la radiocirugía cerebral para el tratamiento de tumores y otras lesiones intracraneales - GVA - Archivo

VALÈNCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General de València ha incorporado la radiocirugía cerebral para el tratamiento de tumores y otras lesiones intracraneales, una técnica de alta precisión que permite tratar determinadas patologías mediante una única sesión de radioterapia, sin necesidad de cirugía, anestesia ni ingreso hospitalario.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, el hospital ha desarrollado un protocolo multidisciplinar para garantizar la correcta selección, planificación y seguimiento de los pacientes tratados con radiocirugía cerebral.

En concreto, el Servicio de Oncología Radioterápica ya ha realizado el primer procedimiento con esta técnica a un paciente con un schwannoma vestibular, un tumor benigno que afecta al nervio vestibulococlear.

De este modo, la radiocirugía administra radiación de forma muy precisa sobre la lesión, minimizando la afectación de los tejidos sanos que la rodean. Gracias a ello, constituye una alternativa terapéutica eficaz para pacientes seleccionados en los que la cirugía no está indicada o presenta un mayor riesgo.

La jefa del Servicio de Oncología Radioterápica, Carmen García, ha explicado que la radiocirugía "se ha convertido en una opción terapéutica para pacientes altamente seleccionados que no pueden someterse a una intervención quirúrgica por su edad, sus enfermedades asociadas o las características de la lesión. También está indicada cuando la localización anatómica dificulta la cirugía o cuando otros tratamientos no han resultado eficaces".

La radiocirugía está indicada para el tratamiento de distintos tumores cerebrales benignos y malignos, como adenomas de hipófisis, schwannomas vestibulares, meningiomas, gliomas o metástasis cerebrales, además de determinadas malformaciones arteriovenosas y algunos trastornos funcionales.

Al tratarse de una técnica no invasiva, el procedimiento no requiere anestesia ni hospitalización y permite al paciente regresar a su domicilio el mismo día, manteniendo en todo momento un elevado nivel de precisión y seguridad.

TRABAJO MULTIDISCIPLINAR

La incorporación de esta técnica ha sido posible gracias al trabajo coordinado de los servicios de Oncología Radioterápica, Neurocirugía, Radiodiagnóstico y Radiofísica Hospitalaria.

Los profesionales de estas especialidades han elaborado un protocolo específico que define los criterios de indicación clínica, planificación, dosimetría, tratamiento farmacológico, cuidados y seguimiento de los pacientes.

Así, la puesta en marcha de la radiocirugía cerebral ha permitido tratar con éxito al primer paciente, diagnosticado de un 'schwannoma' vestibular.

"El paciente fue valorado conjuntamente por los servicios de Oncología Radioterápica y Neurocirugía y, tras analizar las características del caso y aplicar los criterios establecidos en el protocolo basado en la evidencia científica, se decidió realizar el tratamiento mediante radiocirugía", ha detallado la especialista en Oncología Radioterápica, Piedad Almendros.