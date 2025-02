La Generalitat abandona el CPFF por "dignidad" ante un pacto "amañado y que no soluciona los problemas de la Comunitat"

VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Ruth Merino, ha abandonado esta tarde la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) --junto a los consejeros del ramo de las demás comunidades gobernadas por el Partido Popular-- por "dignidad" y para evidenciar su "rechazo" a un pacto de asunción de deuda de las comunidades autónomas que, a su juicio, "venía amañado y que no soluciona ninguno de los problemas de la Comunitat Valenciana".

Así se ha manifestado Merino este miércoles, a su salida de la reunión junto a los consejeros de las otras once comunidades autónomas gobernadas por el PP, Ceuta y Melilla, quie ha sostenido que el pacto solo servía para "blanquear los pactos con los independentistas para que Sánchez se mantenga en el poder", según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

La consellera de Hacienda y los consejeros de estas comunidades autónomas han firmado y solicitado que conste en acta el contenido de una carta en la que ponen de manifiesto que el CPFF "carece de competencias para tratar un asunto que, por su naturaleza, requiere una Ley Orgánica aprobada por las Cortes Generales".

Este documento califica la propuesta del Gobierno para la asunción de parte del pasivo autonómico de "decisión arbitraria, discriminatoria y politizada" y reivindica que cualquier discusión sobre esta materia "debe canalizarse exclusivamente a través del procedimiento legislativo correspondiente".

Merino ha argumentado que la Generalitat no podía apoyar "en ningún caso" estos criterios "porque no benefician en nada a los ciudadanos y menos aún a la Comunitat Valenciana". "No podemos aceptar las migajas del pacto de Sánchez con los independentistas solo por reducir unas décimas nuestro déficit. Es una cuestión de dignidad. Ya está bien de reírse de los valencianos", ha aseverado.

Asimismo, ha puesto de relieve que la propuesta, "basada en unos criterios negociados de forma unilateral con ERC a cambio de su apoyo parlamentario", llegaba "más que pactada" y la votación "más que ganada" porque ha indicado que, por el sistema de voto del CPFF, "al Gobierno le basta con que una sola autonomía vote en el mismo sentido para sacar adelante sus propuestas".

"Es una cuestión de justicia y de igualdad entre todos los españoles. Hay que denunciar y decir alto y claro que ni siquiera en el peor momento que está pasando la Comunitat Valenciana, el Gobierno de Sánchez es capaz de dejar de mirarse el ombligo y de pensar en su propio beneficio para mantenerse en la poltrona y mirar hacia la Comunitat Valenciana con un poco de responsabilidad para dedicarse de verdad a lo que interesa a los valencianos", ha reprochado Merino.

"NO TENÍA NI PIES NI CABEZA"

En la misma línea, ha recalcado que "no tenía ni pies ni cabeza" que la Generalitat apoyara "algo que, por una parte, es blanquear los pactos con los independentistas para que Sánchez se mantenga en el poder y, por otra parte, no soluciona ninguno de los problemas de la Comunitat Valenciana", ha insistido.

La titular de Hacienda ha reiterado que la propuesta del Gobierno de España "no soluciona ni el problema de no poder salir a los mercados". "Ni siquiera supone que podamos utilizar un solo euro más en Sanidad, Educación o Servicios Sociales y tampoco en la reconstrucción tras la dana", ha censurado.

Además del rechazo a la propuesta de cálculo de la condonación parcial de la deuda, la carta firmada por los responsables de Hacienda de la Comunitat Valenciana, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Canarias, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla "ponen de manifiesto la necesidad de no retrasar más la reforma del sistema de financiación autonómica y local" y piden al Gobierno que vuelva "a la senda del respeto y de la lealtad institucional entre las administraciones".

"Solicitamos a los presidentes del Gobierno y de la Generalitat de Cataluña que vuelvan a la multilateralidad que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos. Lo que es de todos debe decidirse entre todos", señala el escrito, que también destaca la "coincidencia" en que el Estado aporte más recursos para la reforma del sistema, actualizar las entregas a cuenta a las comunicadas a 2025 y habilitar el extraFLA para cubrir el exceso de déficit.

Adicionalmente, reclama la creación de un fondo transitorio de nivelación financiado con recursos del Estado hasta que se renueve el sistema de financiación.

En cuanto a la deuda, estas comunidades autónomas piden la condonación de la deuda generada por los gastos extraordinarios asumidos por la Comunitat Valenciana debido a la dana y que la solución al sobreendeudamiento de las autonomías forme parte del proceso de reforma del sistema de financiación.