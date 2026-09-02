La Generalitat abona el 98% de las ayudas a familiares de víctimas de la dana por importe de 17,02 millones

Archivo - Familias de las víctimas de la dana les recuerdan con velas, música y fotografías en Picanya - EDU MANZANA / EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha abonado 17.019.999 millones correspondientes a ayudas destinadas a familiares de víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024, cifra que supone el 98 por ciento del total concedido. La última orden de pago se ha cursado este miércoles y "en los próximos días" el dinero llegará a los afectados, ha señalado el gobierno valenciano en un comunicado.

En total, la Generalitat ha aprobado la concesión de 439 subvenciones dirigidas a familiares de víctimas mortales por un importe global de 17,28 millones de euros. El gobierno autonómico señala que seguirá trabajando en los expedientes que quedan por resolver "por haber sido necesario solicitar subsanaciones o más documentación".

Estas ayudas se enmarcan en el Decreto 23/2026, de 20 de febrero, del Consell, que establece una cantidad de 80.000 euros por víctima mortal, cifra que se distribuye entre los beneficiarios que acrediten su derecho conforme al orden establecido en la normativa.

Así, los beneficiarios pueden ser el cónyuge no separado legalmente o la persona que mantuviera una relación análoga de afectividad; los hijos de la persona fallecida, así como los hijos que, no siéndolo del fallecido, lo fueran de la persona cónyuge o pareja; y, en su defecto, los padres, abuelos o hermanos.

Las subvenciones concedidas se corresponden con un total de 216 víctimas mortales cuyos familiares las han solicitado. En el resto de casos, no se ha presentado ninguna solicitud por parte de posibles beneficiarios. La dana dejó un total de 231 víctimas mortales, según la última cifra oficial del juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la catástrofe.

También han podido beneficiarse de estas ayudas las personas con incapacidad permanente absoluta declarada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que estuviera causada como consecuencia de la dana del 29 de octubre de 2024.

AYUDAS DIRECTAS, COMPATIBLES Y EXENTAS DE TRIBUTACIÓN

Estas ayudas del Consell son directas, compatibles con otras subvenciones o indemnizaciones procedentes de administraciones públicas, entidades privadas o compañías aseguradoras y, además, están exentas de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Según el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, "se ha dado cumplimiento a uno de los principales compromisos asumidos por la Generalitat con los familiares de las víctimas de la dana, garantizando que las ayudas lleguen de forma ágil y efectiva a quienes han sufrido las consecuencias más duras de esta tragedia".

"Somos conscientes de que ninguna ayuda económica puede compensar la pérdida irreparable de un ser querido, pero esta medida representa el compromiso institucional de ofrecer un respaldo económico destinado a aliviar las dificultades que muchas familias han tenido que afrontar tras lo sucedido. Nuestro objetivo ha sido tratar de aportar estabilidad y seguridad tras una experiencia muy dura", ha explicado Mérida.