El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, participa en una mesa de debate en el marco del V Congreso Internacional de Turismo Accesible que se celebra en Bilbao. - GVA

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha participado en la mesa redonda 'Estrategia, medición e impacto: cómo integrar la accesibilidad en la transformación de las empresas turísticas', en el marco del V Congreso Internacional de Turismo Accesible, TUR4all, celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

La sesión ha tratado la relación entre accesibilidad, sostenibilidad social y gestión empresarial, así como los instrumentos para identificar barreras y evaluar las condiciones de uso de los servicios turísticos, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

Durante su intervención, Camarero ha situado la autonomía y la seguridad de las personas residentes y visitantes como finalidad de la accesibilidad turística. En este sentido, ha señalado que la accesibilidad "debe responder a la convicción de que los entornos y servicios han de poder ser utilizados por todas las personas, y no limitarse a una herramienta de promoción o de captación de demanda". Desde esta perspectiva, ha vinculado la accesibilidad con las necesidades de la ciudadanía y de quienes visitan los destinos.

Camarero ha explicado que el turismo inclusivo y accesible forma parte de la dimensión social de la Estrategia de Sostenibilidad Turística de Turisme Comunitat Valenciana, documento que cuenta con certificación de AENOR, y en esta estrategia se incluyen la formación y la inclusión laboral, la accesibilidad digital y las condiciones de los recursos y servicios turísticos.

El debate ha abordado la formación del personal, los estándares de accesibilidad y la información que necesitan las personas para organizar su viaje. También se ha tratado la conveniencia de incorporar estas cuestiones a los procesos habituales de las empresas, teniendo en cuenta las características de los negocios de menor tamaño.

En materia de medición, se ha analizado el papel de los indicadores para detectar barreras, establecer prioridades y comprobar los efectos de las actuaciones. La accesibilidad es uno de los ámbitos de evaluación del modelo de destinos turísticos inteligentes de la Comunitat Valenciana.

La información sobre accesibilidad ha sido otra de las cuestiones tratadas. Se ha abordado la necesidad de describir las condiciones concretas de acceso y uso de los recursos, tanto en los espacios físicos como en los canales digitales.

La mesa ha incluido asimismo la coordinación entre administraciones y empresas para disponer de información comprensible, actualizada y verificable sobre los servicios turísticos.

En la sesión han participado Cristina Llagostera, de la Agència Catalana de Turisme; Daniel Solana Alonso, director general de Basquetour; y Asunción Fernández-Villarán, de la Universidad de Deusto. La moderación ha correspondido a Borja Torres Fuentes, gerente de Deloitte.