La Generalitat adjudica la construcción de 69 viviendas de protección pública para alquiler asequible en el barrio alicantino de Benisaudet - GVA

ALICANTE, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), ha adjudicado la construcción de 69 viviendas de protección pública que se destinarán a alquiler asequible en el barrio alicantino de Benisaudet, dentro del marco del Plan VIVE Comunitat Valenciana.

El edificio se construirá en una parcela propiedad de la EVHA, ubicada en las confluencias de las calles Vicente Aleixandre y San Pedro Poveda de Alicante. La promoción se ha adjudicado por 10.394.685 por euros (IVA excluido). El plazo estimado de construcción es de 24 meses, detalla la administración autonómica en un comunicado.

Esta actuación está financiada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos Next Generation EU, dentro del Programa 6 de promoción de vivienda en alquiler social en edificios energéticamente eficiente.

La edificación tendrá un aparcamiento bajo rasante y dos bloques de seis plantas. La planta baja albergará zonas comunes, una zona exterior y un local comercial al que se accede desde la calle.

En total albegará 69 viviendas de diferentes tipologías: 32 de un dormitorio, otras 32 de dos dormitorios y 5 de tres dormitorios, así como 77 plazas de garaje.