La Generalitat adjudica más de 300 viviendas del parque público en 2025 para colectivos con mayores necesidades

Parque público de Vivienda en Albaida - GVA

VALÈNCIA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, ha adjudicado durante 2025 un total de 303 viviendas del parque público a familias en riesgo de vulnerabilidad social. De ellas, 189 corresponden a la provincia de Valencia, 74 a la de Alicante y 40 a la de Castellón.

El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha resaltado al respecto "el gran esfuerzo que desde el Consell se está realizando por mejorar y ampliar el parque público" de la Generalitat, con el fin de ofrecerlo a las familias con mayores necesidades.

En ese sentido, ha destacado los más de 33,27 millones que la Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), ha destinado desde el inicio de la legislatura a la conservación y mejora de las viviendas que componen el parque público.

Del mismo modo, desde julio de 2023, la Vicepresidencia ha adjudicado un total de 1.043 viviendas de su parque público a personas con escasos recursos. De ellas, 530 han sido en la provincia de Valencia, 358 en la de Alicante y 155 en la de Castellón, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Fernández ha asegurado que disponer de una vivienda "es el primer paso para tener una vida digna, principalmente en aquellos colectivos con mayores dificultades. De ahí la necesidad y el esfuerzo de la administración pública para ofrecer el mayor número de inmuebles".

De las 303 viviendas adjudicadas en este año, destacan las 189 destinadas a unidades de convivencia formadas por jóvenes menores de 35 años, 58 a mujeres víctimas de violencia de género, 52 a familias numerosas, 41 a familias monoparentales, 66 a personas con discapacidad y 27 se han cedido a familias que habían perdido su casa debido a una ejecución hipotecaria.

Es de notar que, en estas adjudicacions, una misma unidad de convivencia puede obtener varios puntos por contar con diferentes situaciones de vulnerabilidad.

PROCESOS DE ADJUDICACIÓN Vicepresidencia, a través de la EVHA, inicia el proceso de adjudicación de la vivienda cuando se encuentra en rehabilitación, para que una vez esté finalizada, la unidad familiar asignada pueda acceder a la mayor celeridad posible.

En este proceso de adjudicación resulta fundamental la colaboración de los servicios sociales municipales ya que son los primeros a los que acuden las personas con mayores necesidades. Una colaboración que, según ha explicado Sebastián Fernández, "está dando frutos muy positivos y es un claro ejemplo de cómo hay que trabajar para dar respuestas efectivas a situaciones de necesidad de vivienda, tanto en casos de emergencia como de familias con dificultades para acceder a una".

El secretario autonómico ha incidido en que la vivienda es "el punto de partida de la igualdad, del bienestar, del arraigo y de la prosperidad. De ahí que seguiremos trabajando para que cada valenciano y valenciana tengan un hogar y la Comunitat siga siendo una tierra de oportunidades".

En ese sentido, ha hecho referencia a la puesta en marcha del Plan Vive impulsado por la Generalitat y que contempla la construcción de 10.000 viviendas de protección pública en esta legislatura. De ellas ya están movilizadas más de 4.000, que se destinarán a primera vivienda para personas con límites de ingresos, además de reservar un 40 % del total para jóvenes, familias monoparentales o víctimas de violencia de género.