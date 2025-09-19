Generalitat y agentes sociales harán seguimiento del Pla Endavant de reconstrucción tras la dana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, preside la Mesa de Diálogo Social, en el Palau de la Generalitat, a 19 de septiembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

Se comprometen a aprobar antes de 2026 un pacto valenciano por la prosperidad, la inclusión y la sostenibilidad

La Generalitat, los sindicatos CCOO PV y UGT-PV y la patronal autonómica CEV han acordado este viernes hacer un seguimiento conjunto del Pla Endavant de reconstrucción tras la dana aprobado por la administración autonómica, además de comprometerse a aprobar antes de final de año un pacto valenciano por la prosperidad, la inclusión y la sostenibilidad.

Así se ha abordado en la Mesa de Diálogo Social, encabezada por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, junto a los vicepresidentes Francisco José Gan Pampols y Susana Camarero y los consellers Ruth Merino (Hacienda), José Antonio Rovira (Empleo) y Marian Cano (Industria). Por parte de los agentes sociales han participado los secretarios generales de CCOO PV, Ana García, y UGT-PV, Tino Calero, y la vicepresidenta de la CEV, Eva Blasco, ya que el presidente de la patronal, Salvador Navarro, se ha ausentado por una indisposición.

En la reunión, según ha explicado Camarero posteriormente, Gan Pampols ha aclarado algunas dudas sobre el Pla Endavant a los sindicatos, que han pedido establecer una mesa de coordinación para realizar un seguimiento. "Nos parece adecuado", ha dicho la también portavoz del Consell, que ve "imprescindible" la coordinación de administraciones y agentes sociales en la reconstrucción.

Por parte de los sindicatos, García (CCOO) ha hecho notar que les hubiera gustado "participar más" en la elaboración de este plan, aunque ha valorado el compromiso de la Generalitat de un seguimiento conjunto. Ha mostrado su preocupación por la situación de las personas que todavía no pueden bajar a la calle en los municipios afectados por la falta de un nuevo ascensor: "Hay prioridades que tienen que ir avanzando".

Calero (UGT) ha pedido abordar conjuntamente las acciones a medio y largo plazo incluidas en el Pla Endavant, además de revisar los planes de riesgos laborales en las empresas ubicadas en zonas inundables para "evitar situaciones como la de la dana".

Ambas organizaciones sindicales han destacado la reactivación de la Mesa de Diálogo Social "después de hace casi más de un año".

Desde la patronal, Blasco ha resaltado que en las sesión de este viernes se ha acordado dar seguimiento a la Mesa y colaborar en el Pla Endavant para analizar la evolución de la reconstrucción. Ha subrayado que en la CEV tienen claro que es necesario "superar la crispación y actuar todos a una" en la reconstrucción tras la dana.

"GRAN PACTO" POR LA PROSPERIDAD

Por otro lado, la vicepresidenta de la Generalitat se ha comprometido a aprobar antes de final de año el "gran pacto" valenciano por la prosperidad que propusieron conjuntamenete a principios de este verano los sindicatos y la patronal. Según ha explicado, el Consell trasladará en las dos próximas semanas sus conclusiones respecto al borrador presentado.

"Esperamos poder alcanzar un acuerdo", ha manifestado Calero (UGT), mientras García (CCOO) ha abogado por que el pacto sirva para sentar las bases de la creación de empleo y el fomento de los servicios públicos en la Comunitat Valenciana.

El pacto que presentaron los sindicatos y la patronal se sustenta en cinco ejes: reindustrialización sostenible y equilibrio territorial; conocimiento, talento e innovación; transformación digital inclusiva; trabajo de calidad y nuevas competencias; cohesión social y servicios públicos de calidad. Plantearon inspirarse en acuerdos sociales como los alcanzados en la Comunitat Valenciana tras la pandemia.