La Generalitat amplía a un tercer año las ayudas al alquiler para los afectados por el incendio de Campanar

Camarero en la visita a Campanar - GVA

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha avanzado que la Generalitat ha acordado ampliar a un tercer año, durante este ejercicio 2026, las ayudas al alquiler para las personas propietarias que perdieron su vivienda habitual en el incendio del edificio del barrio de Campanar el pasado 22 de febrero de 2024.

Así lo ha indicado durante su visita a las obras de rehabilitación del edificio situado en la calle Poeta Rafael Alberti, número 2, de Valencia, donde la vicepresidenta primera ha adelantado que esta medida se aprobará este viernes en la sesión del Pleno del Consell, tal como ha informado la administración autonómica en un comunicado.

El nuevo decreto contempla un importe global de 550.00 euros que irán destinados a cubrir los gastos de alquiler de los propietarios que se vieron obligados a alquilar una vivienda tras el incendio. La titular de Vivienda ha afirmado que "este Consell mantiene su compromiso de apoyar a las personas en las situaciones más difíciles y este caso es un claro ejemplo de ello, en el que la Generalitat está al lado de los afectados desde el primer minuto y va a seguir estando hasta el final".

Camarero ha recordado que estas ayudas se unen a las concedidas previamente, por un total de 1.149.975 euros durante los ejercicios 2024 y 2025 a propietarios, además de a los inquilinos durante el primer ejercicio, con el fin de dar apoyo y respuesta a una situación de vulnerabilidad sobrevenida al tener que financiar los gastos de alquiler de una nueva vivienda.

De esta forma, la Generalitat ha destinado cerca de 1,7 millones de euros para cubrir ayudas al alquiler a un total de 41 propietarios y 36 inquilinos desde el inicio. La consellera ha afirmado en su visita que el "objetivo primordial es garantizar un alojamiento estable a quienes vieron destruida su vivienda, aliviando la carga económica durante el proceso de recuperación personal y patrimonial".

En esta nueva ampliación de ayudas, como en las anteriores, se articulan mediante concesión directa y el importe máximo subvencionable se fija en el valor mensual del alquiler hasta un límite de 1.000 euros, ampliable hasta 1.500 euros cuando en la unidad de convivencia figure más de una persona residente en la vivienda afectada, con incrementos de 100 euros por cada conviviente adicional. El periodo subvencionable abarca hasta doce mensualidades dentro del ejercicio 2026.

Las personas beneficiarias deberán aportar el contrato de arrendamiento y los justificantes de pago correspondientes. En el caso de quienes ya fueron beneficiarios de las ayudas anteriores, la nueva línea de ayudas cubrirá los meses posteriores a la última mensualidad subvencionada en 2025 y hasta diciembre de 2026.