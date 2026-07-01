La Generalitat anuncia 150.000 euros más de ayuda para la restauración de la Colegiata de Gandia

José Díez destaca el compromiso de la Generalitat con la Colegiata de Gandia y anuncia 150.000 euros más de ayuda para su restauración - GVA

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha anunciado "otros 150.000 euros más de ayuda en los presupuestos 2026 para inciciar las obras de la fachada norte" de la Colegiata de Gandia (Valencia), y ha destacado "el compromiso de la Generalitat con la restauración" de la iglesia colegial.

Esta subvención se sumará a la concedida en 2025, por un importe de 144.000 euros para la restauración de la fachada norte y a los 15.899 euros de ayuda para la restauración del grupo escultórico de la Trinidad y para la realización del Plan Director, que tiene una subvención de 9.000 euros, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

El vicepresidente segundo ha visitado la ejecución de las obras del Plan Restaura en la Colegiata de Gandia, junto al alcalde de la localidad, José Manuel Prieto, la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y el abad de la Colegiata, Ángel Saneugenio.

La intervención pretende eliminar las filtraciones que deterioraban la piedra, evitar desprendimientos y garantizar la seguridad del edificio y de los visitantes. Está previsto que concluyan antes de la Fira i Festes (fiestas de San Francisco de Borja) de este 2026.

José Díez ha manifestado que "Gandia es una ciudad estratégica para la Generalitat". "Estamos invirtiendo, desbloqueando proyectos y colaborando con el Ayuntamiento en varios frentes como patrimonio, infraestructuras, deporte, seguridad, comercio, recuperación urbana y proyectos estratégicos, con el objetivo de que la ciudad avance", ha agregado.

En este sentido, el vicepresidente segundo ha recalcado que, en 2026, "el Consell prevé una inversión de 5 millones de euros para proyectos emblemáticos e infraestructuras como la Colegiata, el Gandia Arena, la CV-60, la Vía Verde del Serpis, estudios ferroviarios Gandia-Dénia, y diversas infraestructuras sanitarias".