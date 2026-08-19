La Generalitat y el Ayuntamiento de València refuerzan la colaboración contra el intrusismo en los guías oficiales

Archivo - Varios turistas recorren la ciudad de València, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio y el Ayuntamiento de València han formalizado un protocolo de colaboración para el desarrollo de acciones contra el intrusismo y la competencia desleal en el ámbito de la profesión de guías oficiales de turismo.

El objetivo de este acuerdo es establecer un marco de cooperación estable con el consistorio para prevenir, detectar y combatir posibles prácticas irregulares que afecten al ejercicio profesional de los guías oficiales, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha subrayado que "la colaboración entre administraciones es esencial para garantizar que la actividad turística se desarrolle con todas las garantías, protegiendo tanto a los profesionales acreditados como a las personas visitantes que demandan servicios de calidad".

En este sentido, ha señalado que el protocolo "permite avanzar en una respuesta coordinada frente al intrusismo y la competencia desleal, dos fenómenos que perjudican al sector, generan confusión entre los turistas y pueden afectar a la reputación de nuestros destinos".

El acuerdo prevé reforzar la coordinación entre la Conselleria y el Ayuntamiento de València en el impulso de medidas de información, seguimiento y colaboración operativa, con especial atención a aquellas actuaciones que contribuyan a preservar el correcto ejercicio de la profesión de guía oficial de turismo.

Asimismo, esta iniciativa se enmarca en la voluntad de ambas administraciones de fortalecer la calidad, la profesionalización y la sostenibilidad del modelo turístico de la ciudad de València y de la Comunitat Valenciana, favoreciendo un entorno de competencia leal y de seguridad jurídica para el sector.

José Manuel Camarero ha incidido en que "los guías oficiales son prescriptores fundamentales de la historia, la cultura, el patrimonio y la identidad de nuestros destinos", por lo que ha considerado "prioritario defender su labor frente a actuaciones que no cumplen con la normativa y que suponen una competencia desleal para quienes ejercen esta profesión con habilitación y garantías".

El protocolo se ha impulsado de forma conjunta entre la Conselleria y el Ayuntamiento de València, con la participación de los servicios municipales competentes y de la Policía Local, con el fin de articular un procedimiento de colaboración que facilite el intercambio de información y la coordinación de actuaciones en esta materia.

Camarero ha remarcado que "la lucha contra el intrusismo forma parte del compromiso de la Generalitat con un turismo ordenado, responsable y de calidad, que genere confianza en los visitantes y oportunidades para los profesionales y empresas que cumplen con las reglas".

En esta línea, ha subrayado que desde Generalitat "apoya a los guías oficiales de turismo y trabaja para garantizar la legalidad en el ejercicio de esta actividad, impulsando una oferta de calidad y visitas guiadas realizadas con todas las garantías".