La Generalitat busca ubicación para que el nuevo Palacio de Justicia de Xàtiva sea una realidad "lo más pronto posible"

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, y el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà. - GVA

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación está buscando una nueva ubicación para el nuevo Palacio de Justicia de Xàtiva (Valencia) pueda localizarse en un espacio "más accesible, cómodo y funcional" y adecuado a las necesidades "reales y actuales" de la ciudadanía y los operadores jurídicos.

Así se lo ha trasladado la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, al alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, en la reunión mantenida este martes en la Conselleria para abordar el avance de esta nueva infraestructura judicial tan demandada y necesaria para este municipio, según ha indicado la administración autonómica a través de un comunicado.

"La búsqueda de un nuevo espacio es una prioridad para este Consell. Somos conscientes de lo necesario que es dotar a Xàtiva de un nuevo Palacio de Justicia. Por eso, por una cuestión de interés general, para estar a la altura de lo que precisa la ciudadanía y los operadores jurídicos, se hace necesario hallar una nueva ubicación para que esta infraestructura sea más accesible, más cómoda y más funcional", ha explicado la consellera.

En los últimos años, la Generalitat está construyendo las infraestructuras, sobre todo aquellas de carácter supramunicipal donde confluyen un mayor número de usuarios --como es el caso de las sedes judiciales-- en las afueras de las ciudades, con el objetivo de "garantizar la correcta accesibilidad, movilidad y seguridad", como es el caso de las últimas sedes como Gandia, Llíria, Alzira, Vila-real o las ciudades de la Justicia de Valencia o Castellón, o de las que están en fases iniciales como Ontinyent o Sagunto, ha remarcado.

A todo ello, se añade la propia idiosincrasia de la administración del Servicio Público de Justicia, que precisa de espacios muy específicos para su correcta prestación; además de los cambios que se han generado con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce la necesidad de espacios más flexibles.

"Con esta decisión, madurada y consensuada con los operadores jurídicos, buscamos dar respuesta a las necesidades reales y actuales de un proyecto que debe realizarse con garantías y pensando en el uso eficiente de los recursos públicos y en el interés ciudadano", ha defendido la titular de Justicia.

"UN PROYECTO CLAVE" PARA LA COSTERA Y LA CANAL DE NAVARRÉS

La titular de Justicia este no es "un proyecto clave" solo para Xàtiva, "sino también para La Costera y La Canal de Navarrés, y así lo entendemos". Por ello, Xàtiva cuenta con el compromiso de la Generalitat para que este proyecto, que se ha prolongado en el tiempo por más de 20 años, sea una realidad lo más pronto posible, ha remarcado.

"Debemos ver más allá y pensar en términos de partido judicial y de comarca, más allá del municipio. No se trata de ofrecer un servicio que se dirige únicamente a los setabenses, se trata de dar cobertura a los más de 87.000 habitantes de los 26 municipios que conforman el partido judicial", ha explicado la consellera.

Durante el encuentro, los responsables de la Conselleria y el Ayuntamiento de Xàtiva han acordado encontrar un nuevo espacio, "a la mayor brevedad", para avanzar en el objetivo compartido de culminar la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Xàtiva. "Queremos dar el impulso definitivo para que esta infraestructura sea una realidad lo más pronto posible", ha concluido la consellera.