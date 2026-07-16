La Generalitat cede una vivienda en La Torre a una de las familias afectadas por el derrumbe de Benetússer

Edificio desplomado en Benetússer (Valencia) - CONSORCIO BOMBEROS VALENCIA

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha cedido una vivienda de su propiedad ubicada en la pedanía de La Torre de València para realojar a una de las tres familias que perdió su casa en el derrumbe de un edificio de Benetússer (Valencia) el pasado martes.

Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante un acto junto a la alcaldesa de València, María José Catalá, para firmar un protocolo de colaboración en la reconstrucción de La Torre tras la dana.

El 'president', durante su intervención, ha lamentado la "desgracia" ocurrida el pasado martes por la noche, cuando un edificio ubicado en la calle Las Américas de la localidad valenciana se desplomó. Previamente, la finca, que se encuentra contigua a un solar donde se está construyendo otro inmueble, fue desalojada tras detectar los vecinos la aparición de grietas y ruidos y, afortunadamente, no se produjeron daños.

Pérez Llorca a expuesto que algunas personas "perdieron su hogar, lo perdieron todo, y más en una población en la que esa misma noche nos vino a la mente todo lo que habían perdido" en la dana del 29 de octubre de 2024.

"Hoy les puedo anunciar que una de esas familias se va a vivir a La Torre y que le hemos cedido una de las viviendas que tiene la Generalitat para que vuelvan a empezar, y no lo hagan empezando desde cero, sino que lo hagan teniendo una vivienda como merecen", ha indicado.