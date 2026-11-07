La Generalitat colabora con la UPV para investigar el riesgo de inundación y mejorar la gestión del agua

Inundaciones en la zona de la Safor - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha concedido una subvención de 400.000 euros a la Universitat Politècnica de València (UPV) para financiar estudios y proyectos que contribuyan a reducir el riesgo de inundación y a mejorar la gestión del agua. La resolución, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), se enmarca en el Programa de Investigación en Seguridad y Soberanía Hídrica, tal como ha informado la administración autonómica en un comunicado.

La ayuda se destina al Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la UPV, con una amplia trayectoria en el estudio de las cuencas mediterráneas. Sus investigaciones permiten analizar cómo responden ríos y barrancos ante lluvias intensas, simular por dónde puede avanzar el agua e identificar las zonas más expuestas, una información que puede orientar la planificación territorial y las medidas de prevención y protección civil.

La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha señalado que "proteger a la población frente a las inundaciones exige conocer mejor el riesgo antes de que se produzca una emergencia" y ha subrayado que esta ayuda pone "la capacidad investigadora de la universidad pública al servicio de decisiones que afectan directamente a la seguridad de nuestros municipios".

En el ámbito de la gestión del agua, el IIAMA investiga las aguas superficiales y subterráneas, la demanda y la calidad del recurso. Sus modelos y herramientas de análisis permiten comparar alternativas de gestión y estudiar la respuesta ante episodios de sequía y los efectos del cambio climático.

Por su parte, el director general de Ciencia e Investigación, Rafael Sebastián, ha destacado que "la transferencia empieza cuando un modelo ayuda a responder una pregunta concreta: qué zonas quedarían expuestas ante una avenida o cómo gestionar los recursos disponibles durante una sequía", y ha añadido que el objetivo es que "el conocimiento que genera la UPV llegue a quienes tienen que tomar esas decisiones".

La subvención cubre actuaciones de 2026 y contempla, entre otros gastos, la contratación y formación de personal, la adquisición o mejora de infraestructuras y herramientas de investigación, y la validación de tecnologías mediante pruebas de concepto y prototipos. Además, los resultados se difundirán en acceso abierto para facilitar su consulta y reutilización.