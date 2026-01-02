La Generalitat concede ayudas por 142.000 euros a 55 municipios para implantar y mantener sus planes de emergencia

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en imagen de archivo - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior ha concedido ayudas por un importe global de 141.921 euros a 55 localidades de la Comunitat Valenciana para implantar y mantener la operatividad de sus planes de emergencia municipales.

Del total de municipios beneficiarios, 27 pertenecen a la provincia de Valencia y reciben en su conjunto 76.236 euros, en tanto que 19 se localizan en Alicante y perciben un total de 54.485 euros y nueve se ubican en la provincia de Castellón y obtienen la suma de 11.200 euros, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Estas ayudas, que se convocaron con una dotación máxima de 456.304 euros, van dirigidas a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana con planes territoriales municipales frente a emergencias o planes de actuación municipal frente a diferentes riesgos.

La Generalitat ha venido desarrollando actuaciones de apoyo para sufragar la elaboración y actualización de los planes de emergencia. Como resultado de estas actuaciones, se ha conseguido que prácticamente un 90 por ciento de los planes que deben aprobar los municipios hayan sido elaborados.

Finalizada esta fase, se ha iniciado una nueva etapa orientada a contribuir a sufragar los costes a los que deben hacer frente los consistorios para aplicar y mantener operativos estos planes.

Se busca con ello contribuir a financiar los gastos para garantizar que estos planes estén "plenamente operativos y sean conocidos tanto por todos los agentes que deben intervenir en las emergencias como por el conjunto de la población".

CECOPAL

Para ello, entre las acciones subvencionables, se encuentra la verificación de la infraestructura del plan, lo que incluye la revisión de aspectos como los sistemas de comunicación, la dotación de medios necesarios para el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) y los sistemas de avisos a la población, así como el directorio y catálogo de medios y recursos y los planes de evacuación.

Además, también se subvencionan actuaciones de difusión y formación, como la remisión de copias actualizadas del plan a las personas que integran el Cecopal y al personal municipal interesado o la realización de jornadas de formación sobre los riesgos, el funcionamiento general del plan y sobre las medidas de protección a la población y las acciones a adoptar en las emergencias.

También se subvencionan actuaciones de información a la población, entre las que se encuentra la edición de folletos informativos sobre riesgos o consejos de autoprotección, la realización de campañas de difusión y charlas en centros educativos o dirigidas a colectivos vulnerables o la realización de simulacros.