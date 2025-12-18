La Generalitat convierte el Palau en un calendario de adviento y celebra actividades navideñas en las tres provincias

Presentación de la campaña 'El nostre Nadal' de la Generalitat - GVA

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat celebra las Navidades este año con la campaña 'El nostre Nadal', un homenaje a la identidad propia de la fiestas valencianas, con guiños al 'putxero', a los turrones o a la cabalgata de Reyes Magos de Alcoi (Alicante), y que llevará espectáculos y actividades a las tres provincias. Además, el Palau de la Generalitat se convertirá en un calendario de adviento con la proyección de un videomapping.

Así lo han dado a conocer el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, y por el secretario autonómico de Comunicación, Vicente Ordaz, en el Palau de la Generalitat. El acto ha contado con la presencia de representantes del Consell, de denominaciones de origen y del sector del comercio.

El conseller, en su primer acto en el cargo, ha resaltado que la campaña está diseñada para todos los públicos porque la Navidad es "un tiempo de encuentro, de celebrar lo que nos une por encima de lo que nos separa" porque que "juntos somos más fuertes, más creativos y más solidarios". La iniciativa, ha explicado, aúna "tradición e innovación, sin que una intente imponerse sobre la otra".

El vicepresidente segundo ha detallado las propuestas lúdicas y culturales que incluye 'El nostre Nadal'. Así, en el Palau de la Generalitat se podrá visitar el tradicional Belén monumental y los más pequeños podrán entregar sus cartas a los Reyes Magos a través del correo Real.

El 22 de diciembre tendrá lugar un concierto de villancicos a cargo de los alumnos del Conservatorio Profesional de Música de València. Y como novedad, del 14 al 24 de diciembre, sobre la fachada de la Torre Vella del Palau de la Generalitat, se está proyectando un original 'Calendario de Adviento' recurriendo a la tecnología de videomapping.

"Cada día, una nueva ventana iluminada transforma el edificio en un escenario mágico, mostrando frases vinculadas a deseos y propósitos navideños y convirtiendo el espacio en un punto de encuentro familiar", ha explicado Díez.

Además, en la Plaza de la Virgen se sucederán actividades infantiles, cuentacuentos, espectáculos, danza, magia, talleres y un photocall navideño. "Queremos que la plaza sea un punto de encuentro y de convivencia, donde la cultura y la creatividad sean el mejor regalo", ha destacado el vicepresidente segundo.

CASTELLÓ, ALICANTE Y ELCHE

En Castelló de la Plana, la Casa dels Caragols contará también con un Belén y un buzón Real. Además, la Plaza de las Aulas será escenario de actividades infantiles y talleres de títeres para que "Castellón sea sinónimo de ilusión compartida y de espacios abiertos a la imaginación".

En Alicante, el Belén y el buzón Real estarán ubicados en el Edificio de Correos. Mientras que la Biblioteca Azorín acogerá talleres participativos infantiles y de circo, invitando a los niños y niñas a descubrir nuevas formas de expresión y diversión.

Por último, en Elche será la plaza del Centro de Congresos el epicentro de las actividades infantiles, con talleres de manualidades, bailes y juegos tradicionales.

TRADICIONES AUTÓCTONAS

Por su parte, el secretario autonómico de Comunicación, Vicente Ordaz, ha indicado que la campaña 'El nostre Nadal' representa "una manera única y nuestra de celebrar la Navidad".

En el acto se ha presentado un spot creado para la ocasión que reivindica el "Nadal de tota la vida", creado por la agencia Montaña, una pieza "llena de indentidad" en el que hablan familias valencianas, se reivindica comer 'putxero', elegir un turrón y que busca la "autenticidad", ha detallado el responsable de esta creatividad, Sergio Hernández.

Ordaz ha hecho hincapié en que "sólo en las mesas de la Comunitat Valenciana se disfruta del 'putxero'; sólo en la Comunitat Valenciana se hacen los mejores turrones del mundo; y sólo en la Comunitat Valenciana se puede disfrutar de la Cabalgata de los Reyes Magos de Alcoy. Y todo ello, y mucho, más, hacen de la Navidad algo único que la Generalitat quiere poner en valor".