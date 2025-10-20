La Generalitat convoca 3,2 millones en ayudas para promocionar el sector del libro y la producción editorial

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha convocado ayudas por importe de 3.240.000 euros destinadas a impulsar el acceso a la cultura escrita, la creación literaria, la difusión del patrimonio editorial valenciano y la internacionalización del sector del libro, "contribuyendo así al fortalecimiento de la lengua y la cultura valenciana".

La resolución del pasado 13 de octubre por la que se convocan estas subvenciones, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), las estructura en cuatro líneas principales: difusión y promoción del libro y la lectura; producción editorial; realización de actividades de promoción del libro y la lectura en librerías; participación del sector del libro en ferias internacionales.

La primera de ellas cuenta con una dotación de 1.250.000 euros y su finalidad es financiar la organización de actividades culturales, así como la participación en ferias locales, regionales o nacionales, detalla la administración autonómica.

Por su parte, las ayudas para la producción editorial tienen como finalidad apoyar la creación y publicación de obras por parte de editoriales valencianas y su dotación asciende a 1.490.000 euros.

La línea de ayudas para el fomento del libro y la lectura en librerías tiene entre sus objetivos la dinamización de estos establecimientos, así como ofrecer facilidades para ampliar el fondo editorial, con al menos el 50% de participación de autores valencianos. Esta subvención cuenta con un presupuesto de 450.000 euros.

Por último, la línea destinada a fomentar la participación en ferias internacionales tiene un presupuesto de 50.000 euros. Su objetivo es sufragar gastos derivados del montaje de expositores y la adquisición de bolsas de viaje para editoriales, asociaciones y profesionales del sector.

Cada categoría cuenta con un porcentaje de financiación que va del 70% al 100%, dependiendo de la línea de subvención. La presentación de solicitudes se realizará preferentemente de forma electrónica a través de la sede electrónica de la Generalitat. El plazo de presentación se establece en 10 o 15 días hábiles, según el tipo de ayuda solicitada.

GASTOS SUBVENCIONABLES DESDE ENERO DE 2024

Esta convocatoria anual recoge, de forma excepcional, un periodo subvencionable más amplio de lo habitual, con el fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad del ecosistema cultural vinculado al libro valenciano y a la promoción de la lectura.

La medida responde a la ausencia de convocatoria en el ejercicio 2024, "motivada por la reorganización administrativa de la Conselleria y por la atención prioritaria a emergencias sobrevenidas", como los efectos de la dana acontecida el 29 de octubre de ese año.

Por ello se ha habilitado la posibilidad de imputar gastos desde el 1 de enero de 2024, siempre que se correspondan con actividades ajustadas a los objetivos de estas líneas y no hayan recibido financiación previa, "reconociendo el esfuerzo sostenido del sector y evitando una ruptura en su programación cultural".

Las entidades interesadas podrán consultar toda la documentación, los anexos necesarios para la solicitud y una guía para solicitar las subvenciones en la web de la dirección general de Cultura.