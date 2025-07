La Generalitat cree que la Guardia Civil "avala" su versión sobre la falta de avisos del barranco del Poyo

VALÈNCIA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha asegurado que el informe de la Guardia Civil remitido a la jueza de la dana, que apunta a "la inexistencia de avisos" de la Confederación Hidrográfico del Júcar (CHJ) sobre el barranco del Poyo durante dos horas el día de la dana, "avala" la postura de la Generalitat.

Así ha valorado el informe en el que el instituto armado realiza una cronología de los hechos de aquel 29 de octubre y plantea, en el análisis de la situación del entorno del barranco, que cabría preguntar a los responsables de la CHJ "cuál fue el motivo por el que no se llevaron a cabo los avisos de superación de los umbrales preceptivos por parte de las personas que tenían encomendadas esas funciones". Subraya que destaca "sobremanera, la inexistencia de avisos" como consecuencia del ascenso exponencial desde las 16.15 horas, momento en que se rebasa el umbral 1, hasta las 18.43 horas.

En declaraciones a los medios, Martínez Mus ha subrayado que tanto él como "todos" los representantes del Consell han dicho "lo mismo" sobre que "ese día había una falta de información": "No se podía actuar con información que no se disponía, es lo que venimos diciendo desde el primer día, y a mí me alegra que con el tiempo, como siempre he confiado, con las investigaciones, se pueda ahora aportar luz a todo lo que ocurrió ese día y venga a avalar lo que venimos diciendo".

"Se disponía de la información de la que se disponía, y con ella se actuaba y a ella obedecían todas las acciones que se tomaban --ha insistido-- No se podían tomar decisiones sobre informaciones de las que no se disponía.

Por tanto, según el conseller, "lo que viene a decir ese informe es precisamente eso, hasta qué hora no había información sobre el barranco que al final fue el que causó el daño más importante" en la dana, que arrasó parte de la provincia de Valencia y costó la vida a 228 personas.