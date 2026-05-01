La Generalitat declara la fiesta de 'Moros y Cristianos Marítimo Valencia' de Interés Turístico Local

Imagen de un desfile - GVA

VALÈNCIA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha otorgado la declaración de Fiesta de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana a la 'Fiesta de Moros y Cristianos Marítimo Valencia', cuya resolución ha sido firmada por la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, y próximamente se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La solicitud de la Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos Marítimo València fue presentada el 3 de febrero y, tras el estudio de la documentación que consta en el expediente, se ha resuelto favorablemente la concesión de la mencionada distinción, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Se trata de un distintivo que la Dirección General de Turismo concede a las fiestas, siempre que estas ofrezcan una "especial relevancia" desde el punto de vista turístico y supongan "una valoración de la cultura y de las tradiciones populares valencianas".

El director general de Turismo, Israel Martínez, ha felicitado a la entidad festera y a la ciudad de València por el "impulso" de esta celebración y ha señalado que "nuestras fiestas son mucho más que celebraciones: son la materialización de nuestra identidad, el reflejo de nuestra historia y la esencia de lo que somos como destino".

Por eso, "desde Turisme Comunitat Valenciana y la Generalitat mantenemos un compromiso firme con el mundo festivo valenciano, trabajando junto a los municipios y las entidades representativas para impulsar su declaración como eventos de interés turístico, darles visibilidad y preservar estas manifestaciones culturales", ha señalado Martínez.

Asimismo, el director general de Turismo ha recordado que la Comunitat Valenciana "cuenta con más de 500 fiestas declaradas de interés turístico, y sólo en el último año, en 2025 el actual Consell declaró 24 fiestas de interés".