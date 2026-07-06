La Generalitat declara máxima preemergencia por incendios en toda la Comunitat y establece prohibiciones hasta el jueves

Un helicóptero trabaja en el incendio de Soneja, a 5 de julio de 2026 - Javier Escriche - Europa Press

VALENCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha establecido el nivel de preemergencia 3 (riesgo máximo) del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF) en todo el territorio de la Comunitat Valenciana desde este lunes hasta el próximo jueves 9 (ambos incluidos), lo que comporta una serie de prohibiciones que estarán vigentes hasta el miércoles. Entre ellas, la prohibición de circular por las pistas y caminos forestales, con cualquier tipo de vehículo o a pie, dentro de los parques naturales, o de encender cualquier tipo de fuego en las zonas forestales y en su área de influencia.

La decisión se ha adoptado a través de una resolución conjunta emitida por la dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y la secretaría autonómica de Medio Ambiente y Territorio ante las condiciones de "riesgo extremo de incendios forestales declarado en toda la Comunitat Valenciana, anudado a un episodio de temperaturas significativamente elevadas con posibilidad de tormentas secas en el interior", informa la administración autonómica.

Esta declaración del nivel máximo de riesgo supone la entrada en vigor de una serie de prohibiciones de obligado cumplimiento en terrenos forestales de la Comunitat Valenciana, como la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través, la suspensión de obras y trabajos en los terrenos forestales o sus inmediaciones y la suspensión del uso festivo-recreativo del fuego por motivos festivos en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros).

También figura la prohibición genérica de encender cualquier tipo de fuego en los terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros) y la suspensión de cualquier tipo de autorización otorgada para circulación deportiva por terrenos forestales.

Con motivo de esta situación meteorológica extraordinaria se añaden una serie de restricciones adicionales, como la prohibición de circular por las pistas y caminos forestales, con cualquier tipo de vehículo, bicicleta o a pie, dentro de los parques naturales de la Serra d'Irta, Penyagolosa, Desert de les Palmes, Tinença de Benifassà, Serra d'Espadà, Serra Calderona, Chera-Sot de Chera, Puebla de San Miguel, Túria, Hoces del Cabriel, Serra de Mariola, Font Roja, El Montgó. Serra Gelada, Prat de Cabanes-Torreblanca, Marjal Pego-Oliva y la zona forestal de l'Albufera.

Se exceptúa de esta prohibición el tránsito de vehículos para actuaciones de gestión, abastecimiento, mantenimiento, vigilancia, acceso a residencias, explotaciones agrarias o instalaciones de servicios enclavadas dentro de los parques naturales.

Además, se ha establecido la prohibición de cualquier prueba deportiva que transcurra por terreno forestal y la suspensión de las ya autorizadas para el periodo indicado. Las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos gestionados por la Generalitat, y los albergues, campamentos y campings ubicados en terrenos forestales, no podrán realizar actividades deportivas y/o recreativas fuera de sus instalaciones propias.

MÁXIMA PRUDENCIA A LA CIUDADANÍA

Esta instrucción pretende reforzar la concienciación individual y la responsabilidad colectiva, por lo que se hace un llamamiento a la sociedad en general de máxima prudencia a la hora de acceder al ámbito forestal y las zonas de interfaz agrícola-forestal y urbano-forestal.

También se efectúan recomendaciones a la población para la situación de ola de calor. Se aconseja así tener especial cuidado con menores, mayores, enfermos y personas vulnerables, mantener la casa fresca y ventilada, evitar la exposición directa al sol (sobre todo entre las 12 y 16), utilizar protección solar, realizar comidas ligeras y beber mucha agua, vestir con ropa de colores claros y cubriendo la mayor parte del cuerpo, sobre todo la cabeza, y no dejar a nadie en el interior de un vehículo cerrado.