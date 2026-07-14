La Generalitat declara máxima preemergencia por incendios en toda la Comunitat Valenciana y pide extremar precauciones

Vista del incendio de Soneja, a 5 de julio de 2026 - Javier Escriche - Europa Press

VALENCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha establecido el nivel de preemergencia 3 (riesgo máximo) del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales en todo el territorio de la Comunitat Valenciana desde este próximo miércoles, 15 de julio, hasta el jueves 16, ambos incluidos.

Esta decisión se ha adoptado a través de una nueva resolución conjunta emitida por la dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y la secretaría autonómica de Medio Ambiente y Territorio ante las condiciones de riesgo extremo de incendios forestales declarado en toda la Comunitat Valenciana, anudado a un episodio de temperaturas significativamente elevadas con posibilidad de tormentas secas en el interior, informa la administración autonómica.

Esta declaración del nivel máximo de riesgo supone la entrada en vigor de una serie de prohibiciones de obligado cumplimiento en terrenos forestales de la Comunitat Valenciana, como la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través, la suspensión de obras y trabajos en los terrenos forestales o sus inmediaciones y la suspensión del uso festivo-recreativo del fuego por motivos festivos en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros).

También figura la prohibición genérica de encender cualquier tipo de fuego en los terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros) y la suspensión de cualquier tipo de autorización otorgada para circulación deportiva por terrenos forestales.

Con motivo de esta situación meteorológica extraordinaria, se añaden una serie de restricciones adicionales, entre las que se encuentra la prohibición de circular por las pistas y caminos forestales, con cualquier tipo de vehículo, bicicleta o a pie, dentro de los parques naturales de la Serra d'Espadà, Serra Calderona, Chera-Sot de Chera, Puebla de San Miguel, Túria, Hoces del Cabriel, Marjal Pego-Oliva, Serra de Mariola, Font Roja, El Montgó, Penyal d'Ifac y Serra Gelada, así como en la zona forestal del parque natural de l'Albufera.

Se exceptúa de esta prohibición el tránsito de vehículos para actuaciones de gestión, abastecimiento, mantenimiento, vigilancia, acceso a residencias, explotaciones agrarias o instalaciones de servicios enclavadas dentro de los parques naturales.

Además, se ha establecido la prohibición de cualquier prueba deportiva que transcurra por terreno forestal y la suspensión de las ya autorizadas para el periodo indicado. Las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos gestionados por la Generalitat y los albergues, campamentos y campings ubicados en terrenos forestales no podrán realizar actividades deportivas y/o recreativas fuera de las instalaciones propias de los mismos.

AVISOS METEOROLÓGICOS ACTIVOS

Se mantienen activados el Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana y el Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones ante los avisos meteorológicos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días. Se prevé que el incremento de temperaturas sea especialmente significativo durante este miércoles.

En la provincia de Castellón se mantiene un aviso naranja por temperaturas máximas en el interior sur, un aviso amarillo por tormentas en el interior sur y un aviso amarillo por temperaturas máximas en el interior norte y en los litorales norte y sur.

En la provincia de Valencia, el aviso alcanza el nivel rojo por temperaturas máximas en el litoral norte y en el litoral sur, el nivel naranja por temperaturas máximas en el interior norte y en el interior sur y el nivel amarillo por tormentas en el interior norte y en el interior sur.

En la provincia de Alicante se mantiene un aviso naranja por temperaturas máximas en toda la provincia.

MÁXIMA PRUDENCIA A LA CIUDADANÍA

Esta resolución pretende reforzar la concienciación individual y la responsabilidad colectiva, por lo que se hace un llamamiento a la sociedad en general pidiendo máxima prudencia a la ciudadanía a la hora de acceder al ámbito forestal y las zonas de interfaz agrícola-forestal y urbano-forestal.

También se lanzan recomendaciones a la población para la situación de ola de calor. Se aconseja tener especial cuidado con menores, mayores, enfermos y personas vulnerables, mantener la casa fresca y ventilada, evitar la exposición directa al sol (sobre todo entre las 12 y las 16 horas) y la realización de actividades deportivas al aire libre, utilizar protección solar, realizar comidas ligeras ricas en agua y sales minerales y beber mucha agua, vestir con ropa ligera de colores claros y cubriendo la mayor parte del cuerpo, sobre todo la cabeza, no dejar a nadie ni a ninguna mascota en el interior de un vehículo cerrado y, en caso de necesidad, llamar al 112.