La Generalitat destina 13 millones a desarrollar nuevos equipamientos científicos para reforzar la investigación

Imagen de una investigadora - GVA

VALÈNCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha convocado subvenciones por importe de 12,94 millones de euros para la financiación de infraestructuras y equipamientos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en la Comunitat Valenciana durante el periodo 2026-2027, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La iniciativa está dirigida a universidades públicas valencianas, consorcios públicos de investigación adscritos a la Generalitat y organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado ubicados en la Comunitat Valenciana.

La convocatoria, susceptible de ser financiada por el Programa FEDER Comunitat Valenciana 2021-2027, tiene como objetivo reforzar las capacidades científicas y tecnológicas de los centros de investigación valencianos mediante la adquisición y la modernización de equipamientos e infraestructuras de última generación.

Del importe total previsto, 647.200 euros corresponden a la anualidad de 2026 y 12.296.800 euros a la de 2027, permitiendo una planificación plurianual de las inversiones estratégicas necesarias para el desarrollo de proyectos científicos de excelencia.

En este sentido, el director general de Ciencia e Investigación, Rafael Sebastián, ha explicado que esta línea de ayudas "supone una apuesta decidida por el talento investigador y por el fortalecimiento de las capacidades científicas de nuestras universidades y centros de investigación".

Asimismo, ha señalado que la disponibilidad de equipamientos avanzados es fundamental "para que nuestros grupos de investigación puedan competir en los programas nacionales e internacionales más exigentes y generar conocimiento con impacto real en la sociedad y la economía valenciana".

Sebastián ha añadido que estas inversiones "permitirán consolidar infraestructuras científicas estratégicas, impulsar la innovación y favorecer la transferencia de resultados hacia el tejido productivo, contribuyendo al desarrollo económico basado en el conocimiento".

La convocatoria financiará actuaciones vinculadas a proyectos de I+D+i alineados con los objetivos de Horizonte Europa, el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea, y podrá cubrir hasta el 100% de los costes subvencionables de las inversiones aprobadas. Entre las actuaciones elegibles se incluyen la adquisición de equipamiento científico singular, la renovación de tecnologías existentes con mejoras acreditadas y determinadas infraestructuras de investigación.