La Generalitat destina 446.602 euros a mejorar la accesibilidad y seguridad del Palacio de Justicia de Benidorm

Archivo - Imagen de archivo de los juzgados de Benidorm (Alicante) - GVA - Archivo

ALICANTE, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha destinado 446.602,43 euros para las obras de mejora de accesibilidad y seguridad del Palacio de Justicia de Benidorm (Alicante), También para habilitar un nuevo juzgado en la planta primera del edificio, ubicado en el número dos de la calle Passeig els Tolls.

La actuación persigue "adaptar los espacios existentes a los requerimientos actuales de seguridad y accesibilidad". Está previsto que los trabajos, iniciados el pasado mes de mayo, finalicen en el último trimestre de 2025.

Estas obras responden al "compromiso del departamento de Justicia, que dirige la consellera Nuria Martínez, de garantizar una justicia accesible, inclusiva y moderna, adaptada a las necesidades de toda la ciudadanía", según ha destacado la Generalitat en un comunicado.

En este sentido, las intervenciones incluyen la instalación de mostradores accesibles y bucles de inducción magnéticos en todos los puestos de atención al público, desde la planta baja hasta la planta quinta.

Además, se llevará cabo la mejora de la accesibilidad física mediante la colocación de bandas podotáctiles en itinerarios accesibles y en el arranque de escaleras, así como la instalación de pasamanos intermedios en escaleras exteriores.

También se renovarán los aseos para garantizar su accesibilidad, incluyendo dispositivos de llamada de asistencia perceptibles, y se realizarán obras en los aseos de las zonas de detenidos, dotándolos de sistemas de seguridad, incluyendo puertas de seguridad, cámaras de mantenimiento exterior e inodoros antivandálicos. Por otro lado, se adaptará la señalización vertical mediante cartelería en braille y alto relieve en toda la sede.

Finalmente, los trabajos incluyen la habilitación de un nuevo juzgado en la planta primera, en el ala este, con dependencias para diez administrativos, un letrado de la Administración de Justicia, un juez, una sala de usos múltiples y dos salas de espera para víctimas.

ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS

En la actualidad, según la Generalitat, ya se ha colocado el pavimento exterior podotáctil en la escalera de acceso a la sede. En el garaje del sótano menos dos, se han pintado las plazas de aparcamiento accesibles y pasos de peatones.

Además, se han iniciado las obras de adecuación de los aseos, comenzando por la planta cuarta, donde se ha sustituido el pavimento. Estas actuaciones se simultanean con las de la segunda planta. Asimismo, se ha comenzado la adaptación de los mostradores accesibles.

En el nuevo juzgado de la planta primera, se han finalizado las demoliciones, levantado paramentos y completado las actuaciones en la zona afectada de la Unidad de Valoración Forense Integral.