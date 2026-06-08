La Generalitat destina 7,1 millones de euros más para garantizar las ayudas al alquiler al 100% de los beneficiarios

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VALÈNCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha concedido ayudas directas para facilitar el acceso a una vivienda o habitación en régimen de alquiler o de cesión de uso a las personas solicitantes que, cumpliendo los requisitos de la convocatoria 2025, quedaron excluidas por agotamiento del crédito presupuestario.

La convocatoria, publicada este lunes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), contempla ayudas directas por un importe de 7.131.791,01 euros que beneficiará a 2.969 familias que no fueron incorporadas en la primera resolución por agotamiento de crédito, según ha informado la Generalitta en un comunicado.

De este modo, el Consell ha otorgado la prestación al cien por cien de las personas que solicitaron la ayuda en 2025 y cumplían los requisitos. Con este incremento extraordinario de presupuesto, se beneficia a un total de 12.731 familias, las 9.762 que recibieron la ayuda inicialmente y cerca de 3.000 lo harán ahora gracias a esta nueva concesión.

Por segundo año consecutivo se han concedido las ayudas al 100% de las personas que cumplía con los requisitos, como ya sucedió en 2024, "por primera vez en la historia". Según la Generalitat, las cifras "contrastan con las de la legislatura anterior, cuando una media de 3.000 familias que cumplían requisitos se quedaba sin la ayuda por no ampliar crédito".

Como ejemplo, cita que en 2019 y 2020 3.500 y 3.300 familias quecumplían los requisitos no obtuvieron las ayudas y en 2022 un total de 2.500 familias que tenían derecho a las subvenciones tampoco las obtuvieron.

La convocatoria de 2025 es la que más beneficiarios ha registrado desde que se conceden estas ayudas, un 41% más que en 2024, y a la que más importe se ha destinado en la historia, tanto global como por ayuda, con un presupuesto de 30,9 millones de euros. Así, destaca el incremento del alquiler subvencionable, que ha pasado de 750 a 900 euros y, por lo tanto, el importe de la prestación, que ha aumentado hasta un máximo de 400 euros al mes.

Según la Generalitat, esta medida "responde al compromiso del Gobierno valenciano de reducir el esfuerzo económico que supone el pago del alquiler para los hogares con menores ingresos y a prevenir situaciones de vulnerabilidad económica y residencial".