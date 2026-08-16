La Generalitat destina más de 248.000 euros al cuidado de 12 zonas de baño para personas con movilidad reducida

Zonas de descanso para el baño de personas con movilidad reducida - GVA

VALÈNCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, ha destinado en 2026 un total de 248.404,52 euros al mantenimiento de las 12 zonas de descanso para baño de personas con movilidad reducida ubicadas en playas de la Comunitat. Estas áreas, que se sitúan dentro del mar a una profundidad máxima de 0,5 metros, están equipadas con plataformas sombreadas, 20 asientos fijos y accesos adaptados para personas con movilidad reducida.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, estas zonas de descanso tienen como objetivo garantizar la accesibilidad universal y la inclusión social, "facilitando que todas las personas puedan disfrutar del mar y las playas de la Comunitat Valenciana en igualdad de condiciones".

La actuación ha permitido conservar en condiciones "óptimas" estas áreas, equipadas con plataformas sombreadas, 20 asientos fijos y accesos adaptados para personas con movilidad reducida, situadas dentro del mar a una profundidad máxima de 0,5 metros.

La consellera de Turismo, Marián Cano, ha señalado que "el objetivo es garantizar el derecho de las personas con movilidad reducida a disfrutar de un turismo accesible", y ha resaltado que "desde el Consell estamos comprometidos con el turismo inclusivo, impulsando medidas necesarias para que todos los ciudadanos y visitantes de la Comunitat Valenciana puedan disfrutar este verano de un recurso turístico de primer orden, como son las playas".

Cano ha especificado que Turisme Comunitat Valenciana mantiene estas 12 zonas de descanso para baño de personas de movilidad reducida en las tres provincias, en ubicaciones autorizadas por las correspondientes Demarcaciones provinciales de Costas del Estado.

En concreto, en la provincia de Castellón, las zonas de descanso se ubican en la Playa del Morrongo (Benicarló), la de la Concha (Oropesa), la Playa Almadraba (Benicàssim) y la Playa El Cerezo (Chilches). En la provincia de Valencia, se encuentran en la Playa Sur (La Pobla de Farnals) y Playa de Los Olivos (Cullera). En Alicante, estas zonas se ubican en la Playa Marineta Cassiana (Dénia), Playa Centro (La Vila Joiosa), Playa Albufereta (Alicante), Playa de Levante (Santa Pola), Playa de El Cura (Torrevieja) y Playa de El Puerto (Pilar de la Horadada).

DESCANSO "CÓMODO Y SEGURO"

Turisme ha resalatado que cada una de las 12 zonas de descanso para baño de personas de movilidad reducida, construidas íntegramente con materiales resistentes al medio marino, dispone de una estructura de sombra en forma triangular, donde se sitúa una plataforma con capacidad para al menos 20 asientos de polietileno de alta densidad, fijados al fondo de arena, que permite el descanso "cómodo y seguro".

El acceso está habilitado mediante barandillas también de acero inoxidable, diseñadas para facilitar la entrada a personas con movilidad reducida.

Además, estas zonas incluyen tres corcheras de 25 metros que forman dos calles de nado, pensadas para la realización de ejercicios suaves de movilidad o estiramiento. Todo el conjunto se encuentra protegido mediante un balizamiento perimetral de 12 boyas rígidas de gran visibilidad, que delimitan el área e impiden el acceso de embarcaciones o actividades incompatibles.

Asimismo, ha informado de que cuentan con un cartel informativo que garantiza que todos los usuarios de la playa conozcan las condiciones y el uso adecuado de estas zonas de descanso para baño de personas de movilidad reducida.