La Generalitat divide el proyecto de parques inundables en 18 sectores sobre 1.485 hectáreas

VALÈNCIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha estructurado el macroproyecto de los parques inundables en 18 sectores, que abarcan una superficie total de 1.485 hectáreas y contemplan la creación de más de 72 kilómetros de recorridos verdes y fluviales para crear una infraestructura de escala metropolitana, vinculada a las cuencas del Poyo y del Túria y orientada a reforzar la resiliencia del territorio frente al riesgo de inundaciones, como complemento a las obras de encauzamiento del Gobierno.

Así lo ha anunciado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, en la presentación de la zonificación ante la Mancomunitat de l'Horta Sud. Se trata de una estrategia de regeneración territorial tras la dana impulsada por la Generalitat para reforzar la protección frente a episodios extremos, recuperar espacios ambientales y mejorar la calidad de vida en el área metropolitana de València.

En el encuentro ha participado el comisionado de la Generalitat para la Recuperación, Raúl Mérida; el coordinador del proyecto de parques inundables, Vicente Dómine; el presidente de la Mancomunitat y alcalde de Sedaví, Josep Francesc Cabanes, alcaldes y representantes municipales de Torrent, Aldaia, Picanya, Paiporta, Massanassa o València.

"No hablamos de un único parque, sino de un sistema continuo de sectores adaptados a la realidad de cada municipio", ha precisado el vicepresidente tercero. Entre las funciones de este proyecto destacan el laminado y la retención de avenidas, la renaturalización de cauces y riberas, la compatibilidad con usos agrarios y forestales, la creación de nuevos espacios libres y recorridos peatonales y ciclistas, así como su integración con el planeamiento urbano existente.

Martínez Mus ha explicado que se trabajará con distintas fórmulas con cada ayuntamiento, ya que "a veces no hace falta acudir a la expropiación ni a la adquisición de los terrenos" porque ya disponen de ellos los propios consistorios. Respecto al coste, ha señalado que se estima una cifra de 150 millones de euros que se irá concretando conforme se avance, aunque la cantidad total "es imposible de estimar" hasta conocer todos los detalles.

CONCURSO INTERNACIONAL PAISAJÍSTICO

Según ha expuesto, el primer paso será crear un concurso internacional paisajístico para que "todo tenga una filosofía única", tras lo que se irá "afinando" el diseño en cada sector. La previsión es que los primeros trabajos se liciten durante este año

En esta línea, ha indicado que "hay muchos usos que son capaces de ser compatibles" con el objetivo principal de que sean "territorios capaces de contribuir a la laminación de las avenidas de agua". Y ha remarcado que el proyecto es un complemento a la canalización y encauzamiento de "cada uno de los barrancos y cuencas".

El titular de Medio Ambiente ha asegurado que hay "sintonía total" entre la Generalitat y todos los ayuntamientos, con una colaboración técnica "fluida" con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Además, ha afirmado que le gustaría que este proyecto formara parte de la comisión mixta Gobierno-Generalitat para la reconstrucción, cuya primera reunión se celebrará este viernes.

ADAPTACIÓN A NECESIDADES LOCALES

Según ha explicado el comisionado de la Generalitat, durante los próximos meses se intensificará el trabajo con los ayuntamientos para adaptar cada actuación a las necesidades locales, ajustar usos y localización de equipamientos, incorporar criterios de diseño municipales y, si es necesario, modificar delimitaciones antes del cierre de los proyectos definitivos.

En paralelo, la Generalitat refuerza la coordinación con la CHJ para definir las medidas de laminado y protección frente a avenidas. Mérida ha recordado que a los parques inundables no se les asignan funciones hidráulicas, que tendrán que llevarse a cabo con las obras de encauzamiento que tiene pendientes el Gobierno.

LA MANCOMUNITAT LLAMA AL CONSENSO

Por su parte, el presidente de la Mancomunitat ha exigido que el proyecto de parques inundables esté avalado por la CHJ antes de ejecutarse y que se desarrolle en coordinación con el Gobierno y los ayuntamientos afectados. Ha abogado por analizar este plan con detenimiento, "aclarar las dudas" de los consistorios "y optar por soluciones eficientes y de consenso con todas las administraciones".

"Todos los planes que estén relacionados con prevenir o evitar inundaciones deben estar coordinados entre el Gobierno y la Generalitat", ha incidido. Y ha llamado al trabajo conjunto: "Hemos pasado tiempos difíciles institucionalmente hablando, pero ahora es momento de trabajo conjunto, consenso y colaboración. Y la Mancomunitat estará aquí para facilitarlo".

Durante la ronda de preguntas, algunas alcaldías han recordado la necesidad de recuperar un organismo metropolitano que tenga competencias y coordine actuaciones. Además, el presidente de la Mancomunitat ha pedido el apoyo a los representantes del Ayuntamiento de València en proyectos como el del barranco de la Saleta.

Entre sus peticiones, Cabanes ha reclamado a Martínez Mus que se tripliquen o cuadripliquen los colectores de la pista de Silla, que corresponden a la entidad pública Epsar, porque "no tienen capacidad suficiente para la evacuación", así como que se intervenga en los muros de las vías del tren "que fueron una grave barrera para el agua en la dana".

18 SECTORES

El proyecto, que cuenta con la colaboración de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) se ha dividido en 18 sectores a lo largo de las cuencas del Poyo y del Turia. El sector del Pla de Quart (726,9 ha y 8,1 km) constituye el mayor ámbito de actuación y tiene como gran objetivo la laminación de las aguas, lo que lo constituye como el principal espacio estratégico.

Tras el Pla de Quart, destacan los sectores de la cuenca del Poyo, Horteta (41,8 ha y 5,4 km), Torrent Ciutat (33,9 ha y 2,1 km), Torrent Est (41,6 ha y 1,2 km), Picanya (33,7 ha y 1,9 km), Cotelles (18,9 ha y 0,9 km) y Paiporta Nord (22,3 ha y 1,3 km), donde se desarrollan una secuencia continua de espacios fluviales y urbanos con la posibilidad de que determinados espacios sean utilizados como parques para la ciudadanía.

Los sectores de La Torre-Alfafar (39,7 ha y 1,1 km), el conector urbano de Sedaví (17,9 ha y 1,8 km) y Alfafar-Albufera (49,9 ha y 1,1 km) refuerzan la articulación territorial entre l'Horta Sud, l'Albufera y el frente litoral, mediante la permeabilización de la V-31 y la coordinación con el soterramiento ferroviario, entre otras actuaciones.

En la cuenca del Túria, los sectores de Avenida del Sur (80,8 ha y 2,8 km), Massanassa-Catarroja (31,4 ha y 2,2 km) Mas de Febo (52,9 ha y 1,6 km), El Pontó (57,5 ha y 1,4 km), Azudes (67,2 ha y 3,2 km) y Quart-Manises (43,5 ha y 1,5 km) consolidan un corredor verde de carácter metropolitano.

Y los sectores estratégicos de L'Assut del Repartiment (35,9 ha y 0,2 km) y del Parque de Cabecera (41,5 ha y 2,1 km) aseguran la conectividad entre el Jardín del Turia y el Parque Natural del Turia. Por otro lado, el proyecto contempla la Ciclovía/Paseo Anular y Entorno (48,2 ha y 32,7 km), que, a través de los tramos de Cierre Oeste y Cierre Este, garantiza la continuidad peatonal y ciclista.