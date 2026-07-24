La Generalitat ejerce la acción popular en los casos de los asesinatos machistas en Callosa y El Fenollar

Archivo - Imágenes de una manifestación con motivo del 25N - Álex Zea - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat a ejercitar la acción popular en los casos relacionados con los últimos asesinatos machistas en Callosa de Segura (Alicante) y en la pedanía alicantina de El Fenollar, ocurridos los pasados meses de junio y julio, respectivamente.

En el primero de estos casos de violencia machista, el 2 de junio fue detenido a un hombre por haber matado ese mismo día por la mañana a su pareja, una mujer de 48 años, en una vivienda de Callosa de Segura donde al parecer convivían ambos.

En el segundo caso, el 2 de julio un hombre asesinó a su mujer de 51 años y a su hija de 20 años en El Fenollar, además de agredir a otra de las hijas de la víctima.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha destacado que, ante esta lacra social, la Generalitat sigue reforzando su red de atención, apoyo y asistencia a las víctimas de la violencia machista. Según ha explicado, los 30 centros Mujer 24 horas cuentan con un total de 239 profesionales, con la reciente incorporación de cuatro letradas y la apertura de un punto en Elx, y ofrecen 374 plazas para víctimas y sus hijos. En estos centros fueron atendidas 6.000 mujeres durante 2025.

Desde el Consell recuerdan que la violencia machista constituye un problema de ámbito social público de interés general que obliga a los poderes públicos a actuar de manera activa con el objetivo de lograr su plena erradicación.

El objetivo de la actuación institucional de la Conselleria de Igualdad en caso de asesinatos machistas es aunar esfuerzos y visibilizar de forma conjunta el rechazo a estos actos cuando se produzca la muerte de una mujer o de sus hijos o hijas en la Comunitat Valenciana.

El artículo 36 de la Ley 9/2003 de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, establece que la Conselleria podrá proponer al Consell el ejercicio de la acción popular, a través de la Abogacía General de la Generalitat, o de abogadas o abogados colegiados, en estos supuestos de agresiones físicas en los que se cause la muerte o lesiones graves a mujeres residentes en la Comunitat Valenciana.

La Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, 7/2012, establece en su artículo 58 que la Generalitat ejercerá la acción popular en todos los procedimientos penales que se sigan por delitos de violencia sobre la mujer con resultado de muerte, así como en aquellos casos en los que se genere alarma social o se causen lesiones graves e invalidantes.

Y la Ley 10/2005, de Asistencia Jurídica de la Generalitat, dispone que corresponde a los abogados y las abogadas de la administración autonómica la representación y defensa en juicio.