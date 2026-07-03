La Generalitat encara la recta final de la nueva pasarela ciclopeatonal sobre la V-31 para unir Pinedo y l'Horta Sud

Pasarela ciclopeatonal sobre la V-31 - GVA

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado las obras de la nueva pasarela ciclopeatonal sobre la V-31 a su paso por Sedaví, "una actuación que permitirá cerrar el Anillo Verde Metropolitano" en el tramo sur y reforzar la conexión para ciclistas y peatones entre los distintos municipios del área metropolitana de València y unir de forma directa l'Horta Sud con Pinedo.

Durante la visita, a la que también han asistido el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte, Fco. Javier Sendra, y la directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestre, María José Martínez Ruzafa, así como el alcalde de Sedaví y diferentes representantes municipales, el vicepresidente ha subrayado la importancia de una infraestructura que elimina una de las principales barreras físicas de la comarca al permitir que peatones y ciclistas crucen de forma segura sobre la V-31, una autovía de alta capacidad y con un elevado volumen de tráfico, tal como ha señalado la administración autonómica en un comunicado.

En este sentido, el vicepresidente ha destacado que esta actuación supone un importante avance en el desarrollo del segundo tramo del Anillo Verde Metropolitano, que cuenta con una inversión de 3,6 millones de euros financiados con fondos Next Generation. Tras superar la prueba de carga en el día de hoy se espera que la pasarela sea instalada en los próximos días y pueda entrar en servicio durante el verano.

El vicepresidente ha señalado "el carácter estratégico del proyecto, que impulsa una red continua de movilidad ciclopeatonal en el entorno metropolitano de València". En concreto, el segundo tramo conecta los recorridos ya en servicio entre Pinedo y Sedaví y entre Picanya y Quart de Poblet, completando una conexión funcional y paisajística en la comarca de l'Horta Sud.

Respecto a las características técnicas, la nueva pasarela tendrá una anchura de 4,35 metros y contará con rampas suaves con una pendiente inferior al 6 por ciento, lo que garantiza la accesibilidad universal para ciclistas, peatones y personas con movilidad reducida.

TRAMO 2 SEDAVÍ-PICANYA

Con la puesta en servicio de la nueva pasarela finalizará el tramo 2 entre Sedaví y Picanya y quedará abierto por completo el tramo sur del Anillo Verde Metropolitano, ya que actualmente se encuentran en servicio los tramos Pinedo-Sedaví y Picanya-Alaquàs.

Este tramo tiene una longitud de 5,6 kilómetros. El recorrido comienza en las inmediaciones de la V-31, en la Pista de Silla, cruza esta vía mediante la nueva pasarela, atraviesa Sedaví por el norte, salva la carretera CV-400 mediante un paso inferior y continúa hasta Picanya, donde enlaza con otro tramo ya operativo.

En la actualidad, el Anillo Verde Metropolitano presenta un importante grado de desarrollo. El tramo norte se encuentra completamente en servicio. En el tramo oeste está en servicio el recorrido entre Aldaia y Quart de Poblet, mientras continúan las obras entre Quart de Poblet y Massarrojos. En el tramo este, el recorrido de València dispone de un tramo urbano y otro ya en servicio, mientras que el tramo de Alboraia está redactado.

Por su parte, en el tramo sur ya están operativos los recorridos entre Pinedo y Sedaví y entre Picanya y Alaquàs, a los que se sumará próximamente el tramo entre Sedaví y Picanya con la finalización de las obras de la nueva pasarela sobre la V-31.