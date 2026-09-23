La Generalitat estudia la documentación remitida por Villena sobre el robo del Tesoro

Imagen del Museo de Villena acordonado tras el robo del Tesoro, el pasado 27 de agosto - EUROPA PRESS

ALICANTE, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana ha asegurado que ya está estudiando la documentación remitida por el Ayuntamiento de Villena (Alicante) relativa al robo del Tesoro de la localidad, perpetrado el pasado 27 de agosto, y sus consecuencias, según han confirmado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Carmen Ortí.

La administración autonómica, en un comunicado con fecha de 3 de septiembre, indicó que la Dirección General de Patrimonio Cultural remitió un requerimiento formal al consistorio para que, en el plazo de diez días hábiles, aportara esa información.

Entre la documentación pedida, según detalló la Conselleria, estaban los informes técnicos y atestados policiales sobre los hechos, la relación detallada de las piezas sustraídas, los datos sobre el traslado que se hubiera realizado de las piezas no sustraídas y medidas de seguridad adoptados durante este.

También la acreditación técnica de la vitrina blindada y acorazada en la que se custodiaba el Tesoro, "tal y como indicaban los informes de la dirección" del Museo de Villena (MUVI), además de las auditorías de seguridad de 2025 y 2026 y los dictámenes de seguridad que "debían remitirse semanalmente" a la dirección del espacio cultural, apuntó el gobierno valenciano.

Preguntadas por este asunto, fuentes del Ayuntamiento de Villena consultadas por Europa Press han precisado que "se trasladó" a la administración autonómica esa información "que solicitaron hace unas semanas". Asimismo, Cultura ha confirmado esa recepción y que están estudiando la documentación.

El Tesoro de Villena es un conjunto de orfebrería fechado hacia el año 1.000 a. C. y que está considerado una pieza singular de la Edad de Bronce. Está compuesto, en su mayoría, por piezas de oro: once cuencos, 28 brazaletes que constituyen el conjunto más numeroso, tres botellas y varias piezas diversas. También lo forman tres botellas de plata y dos piezas mixtas --un botón de ámbar y oro y un remate de hierro y oro-- y, por último, un brazalete de hierro.