La Generalitat exige al Gobierno que excluya a la Comunitat del almacenamiento obligatorio de aceite de oliva

Archivo - El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno de la Generalitat Valenciana y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha exigido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno central que revise la medida de almacenamiento obligatorio de aceite de oliva y que excluya de su aplicación a la Comunitat Valenciana.

Barrachina ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de las V Jornadas de Cítricos de Asaja-Alicante, donde ha defendido la necesidad de que las decisiones que afectan al sector agrario tengan en cuenta "las particularidades productivas de cada territorio y la realidad de las pequeñas explotaciones y cooperativas valencianas", según un comunicado del ejecutivo autonómico.

Según el conseller, "los productores valencianos representan el 1,4 por ciento de la producción nacional y, lejos de registrar un incremento de sus cosechas, han visto cómo la producción disminuía en numerosas comarcas, por lo que la aplicación generalizada de esta medida no se ajusta a la realidad del sector en la Comunitat Valenciana".

En este sentido, Barrachina ha dicho que "la obligación de retirar un 12% del aceite tiene un impacto negativo" en el caso valenciano: "Nuestra producción no influye apenas en el mercado nacional pero se nos obliga a asumir los mismos costes que a los grandes productores".

El conseller considera que la normativa "debería diferenciar las particularidades regionales y no aplicar una norma que no afecta a todos por igual". Además, ha aseverado que "el sector oleícola de la Comunitat Valenciana se caracteriza por un modelo basado en pequeñas cooperativas y almazaras locales, en las que una parte importante de la producción se destina al autoconsumo de sus propios socios".

"Muchas de nuestras almazaras no disponen de grandes instalaciones para almacenar el aceite que la medida obliga a inmovilizar. Esta obligación les supondrá nuevos gastos de almacenamiento, logística y alquiler de depósitos que acabarán pagando los agricultores", ha agregado.

Asimismo, Barrachina ha aseverado que la retirada se aplica a la producción de las almazaras españolas y no al aceite importado de terceros países. "No tiene ningún sentido cerrar la producción local de aceite mientras abres las puertas de par en par a la entrada de aceite de otros países", considera.

TRASVASE TAJO-SEGURA

En este contexto, Barrachina se ha referido también al trasvase Tajo-Segura, "que se encuentra parado desde mediados de septiembre por dos roturas". El conseller ha sostenido que este cierre "mantiene retenidos 65 hectómetros cúbicos de agua para riego que ya estaban autorizados, de los que unos 20 corresponden a la provincia de Alicante", además de otros 20 hectómetros cúbicos "pendientes" para el abastecimiento de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), "que también da servicio a municipios alicantinos".

Así, el conseller ha subrayado que cada hectómetro cúbico de agua del trasvase destinado al riego genera unos "cuatro millones de euros de riqueza y sostiene 86 empleos". "En la Vega Baja y en los Riegos de Levante, seis de cada diez litros de agua de riego llegan por el trasvase, y solo en la Vega Baja hay 25.000 hectáreas que dependen de esa agua", ha apostillado.

V JORNADAS DE CÍTRICOS DE ASAJA-ALICANTE

Durante su intervención, Barrachina ha destacado la importancia del sector citrícola para la economía agraria de la Comunitat Valenciana y ha puesto en valor el trabajo de los agricultores, las cooperativas y las organizaciones profesionales agrarias "para mantener la competitividad de un cultivo estratégico" para el territorio.

Asimismo, ha reconocido el papel de Asaja-Alicante "en la defensa de los intereses de los agricultores" y ha destacado la importancia de estas jornadas "para abordar los desafíos de la citricultura valenciana y trasladar las necesidades del sector a las administraciones públicas".