La Generalitat exige a Sánchez que dimita y convoque elecciones tras el informe sobre Ceuta: "Se ha visto enmendado"

Imagen de migrantes en campamentos improvisados en la playa, el pasado 27 de agosto, en Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dimita y convoque elecciones generales por la crisis que se vive en Ceuta tras la llegada masiva de personas migrantes de hace un mes. Sobre el contenido del informe policial de este asunto, el representante de la Generalitat considera que el jefe del Ejecutivo central "se ha visto no solo desbordado", sino también "durísimamente enmendado".

Así se ha expresado este jueves durante la rueda de prensa ofrecida tras la reunión del pleno del gobierno autonómico valenciano, durante la que ha sostenido que la "invasión" de la ciudad autónoma fue "programada" por Marruecos y "tolerada" por Sánchez. También cree que hay que "devolver a todos los que entraron por el mismo lugar" por el que lo hicieron.

Según Barrachina, lo que iba a ocurrir en Ceuta "se conocía", "se advirtió con días de antelación suficiente" y "todos los argumentos que dio" Sánchez han sido "falsos, según informa su propia Policía Nacional".

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional ha achacado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos "el guiado activo de la masa hacia los lugares de paso" en la entrada de miles de inmigrantes a finales de julio en Ceuta, a la par que ha apuntado a "planificación", tanto "previa" como "táctica", según consta en el 'Informe sobre la entrada masiva irregular en Ceuta', remitido a la jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón.

"Ni fue obra de Israel, ni obra de Rusia, ni tampoco organizado por mafias, sino que fue algo programado por el Gobierno marroquí y consentido o tolerado por el Gobierno de España, que mantuvo acuartelados en Ceuta a 3.000 militares", ha aseverado Barrachina.

El portavoz cree ante estos sucesos "se prefirió ignorar la defensa" de las fronteras españolas y de la ciudadanía ceutí, por lo que considera que se trata de un motivo "para que los españoles puedan votar con libertad" y ha destacado que Sánchez, "especialmente ahora", debe convocar comicios tras la "ocupación ilegal" de Ceuta.

También ha afirmado que la "respuesta" de Sánchez "no puede ser alabar al rey de Marruecos", Mohamed VI, y "criticar al rey de España", Felipe VI, y ha señalado que esta situación "no se puede perpetuar" y "se ha de resolver cuanto antes". "No es posible que ninguna ciudad española viva presa de una ocupación", ha expresado durante la rueda de prensa.

MENORES NO ACOMPAÑADOS

Además, el portavoz del Consell ha concretado que la Generalitat Valenciana no ha recibido ninguna propuesta por parte del Gobierno central respecto al reparto de menores migrantes no acompañados que están en Ceuta.

Sobre ello, ha incidido en que los centros de menores de la Comunitat Valenciana están saturados y "al doble" de capacidad, con un 200 por ciento de ocupación. "No es que no queramos, es que no podemos en este momento", ha sentenciado.

CONCENTRACIONES

Sobre las concentraciones que hubo este miércoles por la tarde en distintos puntos de España en señal de apoyo a Ceuta, y preguntado por cánticos efectuados en estas concentraciones por parte de algunos asistentes, Barrachina ha dicho que no puede juzgar "lo que cada uno quiera corear" y ha condenado "cualquier actuación que no sea respetuosa con la Constitución".

Asimismo, ha celebrado que en estas movilizaciones españoles salieran a la calle, coincidiendo con el Día de Ceuta, y se unieran personas de "todas" las ideologías y religiones que, según ha enfatizado, protestaron "contra lo obvio".

Barrachina ha trasladado el "aprecio" del Consell y la ciudadanía valenciana al Ejército, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Sobre esta última, ha apuntado que "ya va por el tercer director general nombrado imputado o destituido en este Gobierno".