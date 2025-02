La Generalitat financia la restauración del 'Luneto del Milagro de Sant Lluís Bertrán' de Segrelles en Albaida

VALÈNCIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha financiado la restauración del 'Luneto del Milagro de Sant Lluís Bertrán', que forma parte del conjunto de pinturas que el artista del municipio valenciano de Albaida José Segrelles realizó para la nave central de la Parroquia de Nuestra Señora de Albaida.

Esta actuación es la primera acción de la Conselleria en el contexto del apoyo que brinda a la declaración del 2025 como 'Año José Segrelles', una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Albaida, localidad natal del artista, con motivo del 140 aniversario de su nacimiento, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, ha destacado que Segrelles es "una de las figuras clave del patrimonio artístico y cultural de la Comunitat Valenciana, no solo a nivel local, sino también dentro del panorama nacional e internacional".

En este sentido, ha señalado que su obra "no solo ha dejado una profunda huella como pintor, sino que también ha contribuido de forma definitiva a proyectar la imagen de Albaida como cuna de arte y creatividad", lo que lleva a la Conselleria a participar puntualmente en las acciones y actos organizados para este 2025.

Así, la Generalitat ha resaltado que ha financiado esta restauración a través de la línea de ayudas para museos, colecciones museográficas y bienes muebles de la Comunitat.

Esta obra, que narra el Milagro de Sant Lluís Bertrán parando un incendio delante del Convento de Santa Ana de Albaida, forma parte de un conjunto de 14 lunetos realizados por el pintor entre 1962 y 1967 en la nave central de la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Albaida, conocida como 'La Capilla Sixtina' de Segrelles por su "impactante decoración pictórica".

Tanto la secretaria autonómica de Cultura como la directora general de Patrimonio Cultural, Marta Alonso, han visitado el municipio natal de Segrelles para hacer un seguimiento de los trabajos de restauración de esta pieza y también para conocer la Casa-Museo del Pintor Segrelles, museo reconocido por la Generalitat, en la que se conserva parte de la obra pictórica de este artista.

'AÑO JOSÉ SEGRELLES'

El plenario municipal del Ayuntamiento de Albaida aprobó el pasado mes de noviembre la declaración de 2025 como 'Año José Segrelles' como reconocimiento al artista en el 140 aniversario de su nacimiento.

Con motivo de esta declaración, el consistorio ha organizado un programa de actividades culturales, educativas y turísticas en torno a la figura de Segrelles. Entre ellas exposiciones, conferencias, talleres didácticos y otras iniciativas para profundizar en el artista y su obra, que contarán con el apoyo puntual de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo.

José Segrelles (1885-1969) fue un pintor, cartelista e ilustrador "adelantado a su tiempo". Su estilo "personal", apartado del costumbrismo que imperaba de finales del siglo XIX a principios del XX, bebe del orientalismo, el realismo mágico y la ciencia ficción, así como del 'art decó' en su faceta como cartelista.

Su formación discurrió desde la Real Academia de San Carlos y la Escuela de Artesanos en València a la Lonja de Barcelona, ciudad donde se ganó su reconocimiento como cartelista. Asimismo, en 1929 recibió el encargo del que sería el primer cartel de las Fallas de València y en 1930 viajó a Nueva York, donde su trabajo fue "muy elogiado", tras lo que regresó a España y se estableció definitivamente en Albaida.

Entre los numerosos homenajes que recibió durante su carrera destaca la Medalla de Oro concedida en la Exposición Internacional de Barcelona en 1929 y la Medalla de Oro al Mérito en el trabajo a título póstumo.

Durante su trayectoria artística dedicó gran parte de su vida a la ilustración de obras literarias, entre las que destaca diversas obras de la colección de 'La Literatura Universal adaptada para los niños' editada por Araluce.

Entre 1927 y 1936 colaboró como dibujante en 'L'Esquella de la Torratxa' y en revistas inglesas como 'The Illustrated London News', 'The American Weekly', 'The Skets', 'Redbook' y 'Cosmopolitan'.