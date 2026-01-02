La Generalitat garantizará la cobertura de la red de emergencias y seguridad en el Roig Arena

Roig Arena - GVA

VALÈNCIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, a través de la sociedad Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació (Istec), operadora pública de telecomunicaciones y responsable del mantenimiento, gestión y custodia de la red de emergencias de la Generalitat (Comdes), dotará al Roig Arena de cobertura Tetra indoor, para garantizar así las comunicaciones "críticas" en el nuevo pabellón multiusos de la ciudad de València.

El Roig Arena, con capacidad para 20.000 personas, está concebido para acoger grandes eventos deportivos, culturales, corporativos y de ocio, lo que exige "el máximo nivel de seguridad, coordinación y fiabilidad en las comunicaciones entre los distintos cuerpos de emergencia y servicios públicos", ha señalado la Generalitat en un comuicado.

Con este objetivo, Istec ha realizado un estudio técnico de cobertura radioeléctrica en todo el recinto, destinado a garantizar que la red Comdes (la red de comunicaciones móviles digitales de emergencia y seguridad de la Generalitat) mantenga un servicio "seguro, continuo y de alta disponibilidad en cualquier punto del complejo".

Fruto de este análisis, se llevará a cabo próximamente la implantación de infraestructura específica en el interior del pabellón, que permitirá extender la cobertura Tetra a todas las zonas operativas, incluyendo graderíos, áreas técnicas, accesos y espacios de servicio.

El gerente de Istec, Juan Alegre, ha destacado que se está trabajando "para que el Roig Arena disponga de una cobertura Tetra plenamente integrada en la red Comdes, que garantice comunicaciones seguras, fiables y continuas para los cuerpos de seguridad y emergencias en cualquier punto del recinto".

Esta actuación reforzará la "disponibilidad, fiabilidad y resiliencia de las comunicaciones críticas durante la celebración de eventos con gran afluencia de público, asegurando la coordinación efectiva entre los diferentes servicios de seguridad, prevención y emergencias de la Generalitat".

La nueva infraestructura se integrará de forma totalmente compatible con la red Comdes existente, "manteniendo los estándares de calidad, seguridad y continuidad operativa que caracterizan a la red autonómica de emergencias".

"Esta acción refuerza el compromiso de la Generalitat, a través de Istec, con la seguridad en los espacios de gran afluencia y con una coordinación operativa eficaz entre los distintos cuerpos de emergencia, basada en infraestructuras públicas de telecomunicaciones robustas y fiables", ha añadido Alegre.