Generalitat e Iberdrola soterrarán 5 km de líneas eléctricas en l'Albufera

La Generalitat e Iberdrola soterrarán cinco kilómetros de líneas eléctricas en l'Albufera tras una inversión de 187 millones para recuperarla de la dana - GENERALITAT

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat e Iberdrola soterrarán más de cinco kilómetros de líneas aéreas y 90 apoyos que discurren por l'Albufera de Valencia una vez finalizado gran parte del "esfuerzo histórico" realizado para su recuperación y la de su entorno de la dana, en la que se han invertido más de 187 millones de euros por parte de la Generalitat.

Así se ha confirmado en la presentación del 'Plan Albufera', que ha tenido lugar tras el pleno del Consell celebrado en este humedal con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, y el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, han hecho balance de las actuaciones de la Generalitat en los últimos meses para retirar millones de toneladas de residuos del parque y de su entorno en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, desobstruir compuertas, limpiar acequias y campos de arroz y reparar depuradoras y colectores "para evitar vertidos y garantizar la calidad del agua que llega al lago".

Tal y como ha recordado Camarero, se ha realizado "un seguimiento de la calidad del agua a tiempo real y se han evaluado todos los suelos agrícolas", así como se ha puesto en valor la instalación de un sistema que monitoriza todo el ecosistema. También, ha recordado la inversión del Consell para mejorar el regadío de la Acequia Real del Júcar y reforzar las aportaciones y la calidad del agua que llega a l'Albufera.

Todas estas actuaciones, se enmarcan en la estrategia de recuperación y en Plan Endavant y se producen en un momento en que está en proceso de evaluación la candidatura del Parque Natural para convertirse en Reserva de la Biosfera, ha señalado la vicepresidenta, quien ha destacado el "consenso histórico" logrado entre diferentes administraciones para impulsar la solicitud a la Unesco.

La vicepresidenta ha señalado que l'Albufera "fue una esponja durante la dana, que ayudó a laminar la avenida de agua y redujo la fuerza del caudal". Por ello, "vamos a replicar este modelo con los parques inundables que trazarán 72 kilómetros de nuevos recorridos verdes y fluviales, ciclorrutas y zonas de disfrute al aire libre".

Por su parte, Martínez Mus ha señalado que l'Albufera "es una seña de identidad" y ha apostado por cuidarla al ser arraigo mediterráneo y es, también, proteger una economía que está viva, "ligada a este paisaje y a sus ciclos naturales".

Para el vicepresidente el parque natural es un ejemplo único de cómo la actividad económica, especialmente el cultivo del arroz, puede integrarse en un ecosistema en de altísimo valor ecológico y seguir generando riqueza sin renunciar a su preservación y ha recordado "el papel de esponja natural" ante fenómenos meteorológicos extremos.

En este sentido, ha abogado por la gestión de este entorno único que nos demuestra que las políticas públicas pueden y deben impulsar la compatibilidad entre productividad agraria y conservación ambiental.

Tal y como se ha explicado en la presentación, el proyecto Albufera de Iberdrola va a eliminar 5,5 kilómetros de líneas eléctricas aéreas en el entorno de El Saler y la Gola de Pujol. Así mismo, se van a retirar 90 apoyos en el entorno del Parque Natural. Se trata de una intervención estratégica con beneficios transversales que combinan protección ambiental, seguridad, movilidad sostenible, calidad paisajística y mejora de servicios públicos.

Tanto desde Iberdrola como desde la Generalitat se ha puesto esta actuación como ejemplo de colaboración público-privada, ya que la Generalitat está colaborando y agilizando la tramitación del plan Albufera, en el que Iberdrola va a invertir seis millones de euros, y que va a conllevar también la construcción de un nuevo carril ciclopeatonal sobre las infraestructuras soterradas y el desarrollo de cinco nuevas líneas subterráneas que mejorarán el suministro eléctrico de las pedanías del sur de Valencia. Una actuación que permitirá mejorar el tráfico en la CV-500, una carretera en pleno parque natural con un importante tránsito.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

En el pleno del Consell celebrado en l'Albufera se ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, una jornada para reafirmar el compromiso con la protección del entorno y con un modelo de desarrollo sostenible que garantice bienestar, oportunidades y calidad de vida para las generaciones futuras.

Este soterramiento se enmarca en la estrategia de la Generalitat para proteger el parque natural con la puesta en marcha de diferentes actuaciones como la ampliación de la depuradora de Riba-roja para mejorar la calidad del agua del entorno de l'Albufera con una inversión de 23,6 millones de euros y la modernización de la Acequia Real del Júcar, con 25,7 millones de euros para ahorrar agua y reforzar las aportaciones ambientales al parque.

Además, en el marco del Plan de Acción de l'Albufera, la Generalitat ha invertido 100 millones de euros para acometer acciones de retirada de residuos en los municipios ribereños con el objetivo de evitar y retirar residuos tras la dana, a los que hay que sumar, al menos, 15 millones extra que se invertirán en el futuro con el fin de acometer el proyecto y el dragado selectivo de parque. En esta legislatura también se ha firmado el I Pacto del Agua por l'Albufera, que hará posible que el lago reciba agua de los regantes del río Júcar y de los del río Turia

Tras el acto, ha tenido lugar la suelta de varias especies de ánades en el embarcadero de La Granja, un centro que en el último año ha acogido y cuidado más de 9.300 aves, tortugas y pequeños mamíferos que han sido reintroducidos en el entorno del parque natural.