La Generalitat impulsa 15 rutas de senderismo en el interior de Castellón para poner en valor el entorno rural

La Generalitat ha desarrollado un total de 15 rutas de senderismo en diez municipios del interior de Castellón y ha iniciado su fase de promoción para impulsar un turismo activo y sostenible que pone en valor el entorno rural. - GVA

CASTELLÓ, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha desarrollado un total de 15 rutas de senderismo en diez municipios del interior de Castellón y ha iniciado su fase de promoción para impulsar un turismo activo y sostenible que pone en valor el entorno rural.

El director general de la Administración Local, José Antonio Redorat, ha presentado el acondicionamiento y señalización en las rutas de senderismo de los municipios de Cinctorres, Castellfort, Ares del Maestrat, Toga, Arañuel, Montanejos, Sierra Engarcerán y Culla. A estos se suman también los municipios de Morella y de Zorita del Maestrazgo, cuyos dos senderos se presentaron recientemente.

Estos proyectos se integran en el programa estratégico 'Sendes de la Comunitat Valenciana', con una inversión global de 490.000 euros, financiada a través de los fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo principal ha sido adaptar 30 senderos distribuidos en 21 municipios en riesgo de despoblación para obtener su homologación oficial en la red de la Comunitat Valenciana, convirtiéndolos en rutas certificadas para el turismo de naturaleza.

El director general ha destacado que "desde la Generalitat estamos desarrollando este nuevo proyecto que impulsa los senderos en dos fases de ejecución perfectamente coordinadas: una primera a nivel de infraestructuras, centrada en la limpieza, reparación y seguridad de la ruta, y una segunda a través de la promoción y puesta en valor mediante la producción de vídeos, folletos y carteles".

De esta forma, según Redorat, "la Generalitat reafirma su compromiso con la cohesión territorial y la creación de oportunidades en el entorno rural".

El proyecto 'Sendes de la Comunitat Valenciana' se propone como una política activa para combatir de forma integral la despoblación del entorno rural. La presencia de senderistas y amantes de la naturaleza durante todo el año se traduce en una inyección económica directa para los sectores de hostelería, comercio local y alojamiento en el interior.

Para la selección de estas rutas, se han priorizado criterios técnicos de clasificación basados en la vulnerabilidad demográfica del municipio, la inclusión de los espacios en la Red Natura 2000 y su inscripción formal en el Registro de Senderos de la Comunitat Valenciana.

Las intervenciones en la provincia de Castellón se extienden a territorios de alto valor paisajístico e histórico, mediante la recuperación de caminos tradicionales, sendas ganaderas y senderos históricos en las comarcas de Els Ports, l'Alt Maestrat, l'Alt Millars y la Plana Alta.

El sendero de CincTorres SL-CV34 l sube hacia la zona de la Roca Parda, desde donde se obtienen vistas destacadas sobre la Rambla Sellumbres y el paisaje montañoso de Els Ports.

Castellfort es el municipio donde se han acondicionado más senderos: el PR-CV308, que conecta Castellfort con Cinctorres atravesando el paraje de Mas d'en Costa; el PR-CV309, que conecta con Vilafranca a través de un territorio donde abundan las construcciones de piedra en seco; y el SL-CV64, un sendero local circular que parte y termina en Castellfort, teniendo como principal atractivo la Ermita de Sant Pere.

El sendero SL-CV46 de Ares del Maestrat permite llegar a La Mola d'Ares, punto más alto del municipio y apreciar restos de trincheras de la Guerra Civil y la Nevera dels Regatxols. En Toga, el SL-CV70 recorre el barranco de Vasall y en Arañuel, se ha intervenido en el sendero SL-CV95, conocido como el 'Balcón del Mijares', por sus miradores sobre este valle.

ANTIGUO CASTILLO

En Montanejos, el SL-CV 104 es una ruta corta y muy agradecida que asciende hasta las ruinas del antiguo castillo musulmán de Montanejos, conocido como Castillo de la Alquería, y el SL-CV 105, uno de los senderos más emblemáticos de Montanejos y del Alto Mijares. Su principal atractivo son las impresionantes vistas sobre el Barranco de la Maimona.

El sendero SL-CV94 de Sierra Engarcerán es una de las rutas cortas más interesantes de la comarca de la Plana Alta porque combina paisaje, patrimonio arqueológico y vegetación singular en menos de 5 km, y el PR-CV01 de Culla es una gran travesía histórica que une las poblaciones de Culla, Vilafranca, La Pobla del Bellestar y La Iglesuela del Cid (Teruel), siguiendo antiguos caminos ganaderos y de comunicación entre el Alt Maestrat y el Maestrazgo turolense.

El PR-CV 230 es una de las rutas más importantes de Zorita del Maestrazgo. Su elemento central es el espectacular Santuario de la Virgen de la Balma, construido dentro de una gran cavidad rocosa, en pleno entorno del río Bergante. También en este municipio, se ha actuado y se promociona el PR-CV246 un sendero de pequeño recorrido que conecta el entorno del Santuario de la Virgen de la Balma con la zona de la Creu dels Espigolars, atravesando el valle del río Bergantes, huertas, barrancos y antiguos caminos rurales.