La Generalitat, tras el informe del CSN sobre la prórroga de la central nuclear de Almaraz: "Cofrentes es crucial"

Archivo - Imagen de archivo de la central nuclear de Cofrentes - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus (PP), ha asegurado este viernes, después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya informado favorablemente de la prórroga de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta 2030, que la que hay en el municipio valenciano de "Cofrentes es crucial".

Así lo ha subrayado durante la rueda de prensa ofrecida tras el pleno del Consell, que se ha celebrado este viernes en Alicante, a preguntas de los medios de comunicación por esta resolución. El informe preceptivo asociado a la solicitud, vinculante para el Gobierno solo si fuera negativo, se remite ahora al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que tome una "decisión informada" sobre esta renovación.

En este sentido, Martínez Mus ha subrayado que la Generalitat, que está presidida por el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, ha venido reclamando "durante mucho tiempo" que se prolongue la vida útil de las centrales nucleares, incluida la de Cofrentes. "Genera el 44 por ciento de la energía que se produce en la Comunitat Valenciana", ha indicado.

A su juicio, el funcionamiento de estas instalaciones es "básico" para los habitantes del Valle de Ayora-Cofrentes, así como para la economía. Por ello, cree que el hecho de que "en estos momentos el CSN avale esa postura como factible y posible solo hace que fortalecer" los "argumentos" del Consell valenciano.

"Vamos a acogernos a ese informe para aumentar, si cabe, el tono en la reivindicación de exigencia de la prolongación de la vida útil de las nucleares, por lo que nos compete directamente, en la de Cofrentes", ha zanjado.